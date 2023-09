Con la intención de mejorar sus ratings y sus ventas de boletos tanto en Collision como en All Out, AEW contó con la presencia de la leyenda de la NBA Dennis Rodman. Podríamos compararlo con que WWE contara con John Cena tanto en Payback 2023 como en Superstar Spectacle 2023. Al menos Jeff Jarrett lo ve así, como expresa en un episodio reciente de My World, en el que sale en defensa de la decisión de la empresa All Elite de contar con el antiguo compañero de equipo de Michael Jordan en los Chicago Bulls.

Dennis Rodman is BACK in the United Center! Watch #AEWCollision LIVE on TNT!@dennisrodman pic.twitter.com/jfvdDr7zad — All Elite Wrestling (@AEW) September 3, 2023

► Jeff Jarrett contesta a Dave Meltzer «[Dave] Meltzer tuiteó que ‘Dennis Rodman no tuvo ningún efecto en la venta de boletos y las calificaciones’, y encontré eso un poco desconcertante.» «En cuanto a las calificaciones, el cuarto de hora en el que estuvo fue el único de los ocho que superó al anterior. Así que diría que sí influyó.» «Estamos hablando de lo que está funcionando y lo que no. Él marcó la diferencia en las métricas en las redes sociales, lo que creo que se tradujo en el aumento de audiencia durante el Collision del sábado por la noche.» «En cuanto a Cena, lo pusieron a propósito, lo anunciaron de seis a ocho los viernes por la noche para decir ‘Sintoniza los viernes por la noche, eso nos ayudará a obtener calificaciones’. Pero la venta de boletos es algo claro y tangible, y el acuerdo en India implica una renovación de contrato a múltiples niveles.» La verdad es que Dennis Rodman no es nada ajeno a la lucha libre profesional. Ya no solo como fanático sino que anteriormente realizó apariciones e incluso fue nombrado miembro de la nWo cuando esta estaba en lo más alto en WCW. Aunque compararlo con John Cena quizá no tenga mucho sentido. La estrategia, sí.