De manera positiva -todos quieren verlo más- o negativa -criticando sus pocas apariciones- se habla mucho del calendario actual de Roman Reigns con WWE. En episodio reciente de su podcast, The Hall of Fame, Booker T lo defiende.

Sobre la estadística: «La gente siempre va a encontrar algo de qué quejarse. Creo que una de las mayores quejas era que los chicos trabajan demasiado. Una de las mayores quejas es que necesitan una temporada. Ya sabes, necesitan tener un descanso, al igual que el baloncesto. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Miles. Quiero decir, podrías retroceder a los viejos tiempos y simplemente pensar cuántas veces Hogan trabajó en televisión en un año calendario. Yo he trabajado menos que eso. Y nadie fue más grande que Hogan.»

Sobre la disminución de la popularidad de Reigns: «¿Te imaginas a un boxeador boxeando 22 veces en un año? Así que veo los pros y los contras de eso. Si Roman no estuviera vendiendo boletos, podríamos hablar de si no es una de las piezas más candentes de la televisión. ¿Y la cosa es, se está enfriando? Por supuesto, se está enfriando. ¿Han pasado ya casi cuatro años? Larry Holmes tuvo el campeonato mundial de pesos completos durante ocho años. ¿No crees que se enfrió después de algunos años? Y la gente decía: ‘Hombre, no puedo esperar a ver a este tipo ser vencido’. ¿No crees eso? Así que veo los pros y los contras de situaciones como esta. Y no estoy… las personas que pueden tener un problema con esto nunca lo han hecho. Nunca lo han hecho. Y no entienden obviamente las situaciones que están ocurriendo detrás de escena con Roman Reigns, con la WWE o en este negocio. Roman trabajó 22 veces durante el año. ¿Realmente te sientes como ‘extraño ver a Roman en televisión? Creo que debería ver a Roman más’«.

Sobre la reacción de los fanáticos a la estadística: «Así que la gente puede decir lo que quiera cuando lo mira desde afuera. Pero estoy ideando estrategias. Estoy tratando de hacer que los fanáticos quieran sintonizar. Y en este juego, es muy, muy fluido. Si empezamos a pensar como era en el pasado, vas a tener una estrella en cada papel. Muchos de ellos saldrán de esa cortina, serán estrellas. Tienes que tener personas con las que Roman realmente pueda salir y trabajar. Tienes que intentar construir a los chicos, ver hacia quién se inclinan los fanáticos y llevarlos. Así que hay tantas variables. Tantas partes en movimiento cuando se trata de este juego. Así que, supongo que lo veo de esa manera porque he sido luchador. He estado bajo la sabiduría de tantos tipos geniales desde una perspectiva de lucha libre, una perspectiva de promotor y una perspectiva de booker. Lo he visto desde tantas perspectivas diferentes. No creo que hayamos extrañado a Roman en absoluto. Creo que ha desempeñado un papel en la televisión. Si dijeras que solo ha estado en televisión 22 veces, eso sería una cosa. Pero acabas de decir que solo ha trabajado 22 veces. Así que mi punto es que a veces los fanáticos solo quieren verte. Acabo de recibir una llamada de un tipo de Nueva York hace un minuto cuando estábamos en el descanso y me preguntó: ‘Oye, ¿puedes venir? Tengo un espectáculo en febrero. Queremos que vengas. ¿Crees que los fanáticos quieren verme trabajar?'».

Sobre si el vestuario resiente a Reigns por no trabajar tantos shows: «Los chicos pueden sentir envidia de alguien que la tiene así, pero a quién le importa. A nadie le importa eso. Quiero decir, llegas a mi posición de la manera que puedas llegar aquí. Así ha sido siempre el negocio de la lucha libre. Como dije, ¿me importa lo que piensen las personas? No, no me importa. Y la cosa es, si consigo ese lugar, más te vale no venir a decirme que piensas de esa manera. Porque podrías quedarte sin trabajo. Tan simple como eso. Así es como funciona. Hay un orden jerárquico. Y en este momento, Roman es el tipo. Es el tipo. Y hasta que haya alguien más… y la cosa es, créeme. Habrá un momento en que haya otro tipo. Siempre ha sido así.»