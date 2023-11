«Kris Statlander es muy especial […] nos hemos vuelto muy buenos amigos. Ella está en una posición muy similar a la que yo estaba cuando tuve mi primer reinado como campeón. Así que podemos apoyarnos mutuamente y ayudarnos. No es tanto que yo sea su mentor, más bien estamos intercambiando ideas. También es muy fácil cuando Kris Statlander es una de las mejores luchadoras profesionales del mundo […]». Esto comentaba recientemente Orange Cassidy de Kris Statlander.

► La lección de Cassidy a Statlander

En otra entrevista, ella se adentraba también en la buena relación que tienen para compartir una enseñanza del Campeón Internacional de AEW. Cabe mencionarse que la misma ya no va a poder aplicarla -o al menos no en el mismo sentido- ya que perdió el Campeonato TBS ante Julia Hart en Full Gear. De todas maneras, a no ser que el objetivo sea otro, siempre es bueno elevar a tu oponente.

«He aprendido mucho de él; ha sido un mentor y un amigo para mí prácticamente durante toda mi carrera en AEW, y creo que lo que realmente me inculcó es que, obviamente, quieres ganar tu combate y seguir siendo la campeona, a nadie le gusta perder realmente. Pero tómalo como una oportunidad para sacar lo mejor de tu oponente e intenta elevarlos para ver si están listos para ser campeones o no. Cada combate que tengo no es solo para mí, se trata de impulsar a las personas para ver si están listas para el lugar en el que estoy«, dijo a Bill Pritchard de WrestleZone.

En cambio, en el PPV, Orange Cassidy retuvo el título ante Jon Moxley. Obviamente, a MOX no necesita impulsarlo, pero durante su reinado actual, o el anterior con el mismo cinturón, sí hizo lucir de maravilla a Dralístico, Bandido, Daniel García, Kyle Fletcher o Wheeler Yuta.