MJF: «Dirán de mí que era top 5 en el micrófono»

MJF es sin duda uno de los mejores luchadores usando el micrófono de todo el mundo. Habrá quienes lo señalen como el número uno. Y él piensa que será recordado de esa manera cuando su carrera haya terminado. Así se lo señala al Dr. Beau Hightower durante su reciente entrevista. De la misma manera, señala a otros cuatro cuyas habilidades para las promos las considera de alto nivel. Curiosamente, solo uno de ellos ha trabajado en AEW, aunque más destacada fue su vida luchística en WWE.

► ¿Qué dirán de MJF?

«No me importa. Yo. No me importa. Cuando mi carrera termine, creo que todo el universo lo dirá. Ya hay personas que lo dicen. Cena [John Cena]. Rock [The Rock]. Punk [CM Punk], cuando está en su mejor forma. Lo interesante con Stone Cold [Steve Austin] es que Stone Cold era el mejor haciéndote sentir todo lo que decía. Voy a lanzar una bola curva aquí. Voy a ir con Jake Roberts. Por la simple razón de que no hay nadie en la historia de la lucha libre profesional que haya podido hacer un tipo específico de promo como Jake. Jake hablaba tan suavemente que no tenías más opción que escuchar. Cambiaría a Stone Cold y Jake de vez en cuando, dependiendo de mi estado de ánimo. Esos son mis cinco,».

Cuando Hightower dijo que esperaba que MJF se nombrara a sí mismo cinco veces, MJF respondió: «¿Es esa mi respuesta honesta y verdadera en mi corazón? Por supuesto, pero estoy tratando de ser humilde. Estoy tratando de ser la sal de la tierra.»

La cuestión es que no se sabe cuando MJF podría retirarse. Es verdad que no se le puede tomar en serio pero ocasionalmente ha hablado de decir adiós a la lucha libre para unirse a Hollywood. Por otro lado, si pensamos en que estará en la industria de las cuerdas mientras pueda, pueden quedarle de carrera más años de los que tiene de vida. En ese caso, cómo será recordado es algo que ni siquiera tiene sentido plantearse. Mejor sigamos disfrutándolo como uno de los mejores.