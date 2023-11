El plan de Rocky Romero para NJPW STRONG en 2024

«Es definitivamente algo que estamos explorando y estaremos trabajando con algunas personas para ver si podemos hacerlo posible para el próximo año. Es uno de nuestros objetivos, traer de vuelta STRONG en algún formato de grabación y televisión (…) Espero tener buenas noticias hacia el final del tercer trimestre o durante el segundo o tercer trimestre.» Rocky Romero adelantaba no hace mucho que NJPW STRONG podría volver a ser un programa semanal. También mostraba su deseo de que Stephanie Vaquer sea una figura regular del mismo. Así como que espera que Mercedes Moné vuelva y que Ronda Rousey encajaría en New Japan.

► El futuro de NJPW STRONG

Más recientemente, hablando con Fightful, el luchador y puente entre la empresa japonesa y el panorama internacional daba más detalles, adelantando su plan de llevar STRONG más allá de Estados Unidos.

«He estado comprometido con el proyecto desde el primer día y estoy realmente feliz con cómo ha resultado. Estoy muy contento y emocionado por todo el gran talento que ha tenido oportunidades, y dirigir New Japan STRONG en Japón era una meta en mi lista de deseos, y definitivamente lo haremos de nuevo el próximo año. Solo quiero seguir brindando oportunidades cuando pueda y seguir haciendo crecer la marca de New Japan STRONG en Estados Unidos, y tal vez en otros países interesantes el próximo año«.

Romero también alaba al talento de STRONG:

«Fred Rosser y Tom Lawlor son las dos historias de éxito más grandes… el West Coast Wrecking Crew también, las tres historias más grandes de integrarse en el producto y luego obtener oportunidades en Japón. Espero que eso continúe y me encantaría hacer otra gira en Japón, pero tal vez con dos, tres o incluso cuatro espectáculos si es posible.

«A los fanáticos realmente les encantó y los dos espectáculos que hicimos en Korakuen fueron muy exitosos en términos financieros. Es un producto genial y en Japón hay una base de fanáticos apasionados que no solo siguen a New Japan. Creo que hay mucho potencial allí y me encantaría seguir viéndolo crecer.»

