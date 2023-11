Rocky Romero: «Ronda Rousey encajaría en NJPW»

Como parte importante de NJPW en el ámbito internacional, Rocky Romero siempre está buscando talento fuera de Japón que pueda sumar a la compañía nipona. No hace mucho mostraba su deseo de que Mercedes Moné vuelva a la acción, de que Stephanie Vaquer sea un elemento regular de NJPW Strong y adelantaba que sería enorme que CM Punk se uniera a ellos.

► «Ronda Rousey encajaría en NJPW»

Y ahora es el turno de Ronda Rousey, quien recientemente sorprendió a propios y extraños luchando en un evento de la promoción independiente Lucha VaVoom para posteriormente confirmarse que luchará el 16 de noviembre en Unreal, de la empresa REVOLVER. Probablemente muy pocas personas esperaban que pudiera tener una carrera en la lucha libre fuera de WWE.

Y realmente eso está por ver, de momento hablamos de dos combates únicamente. Pero, ¿podría estar interesada en trabajar en New Japan? No lo sabemos, pero Romero le presenta una invitación en su reciente entrevista con nuestros compañeros de Fightful.

«Estoy totalmente a favor de que Rousey participe en New Japan Strong/Stardom. Nunca he conocido a Ronda. Estoy en Wrestling REVOLVER Unreal. Definitivamente estoy ansioso por conectar con ella. Si alguna vez existe la posibilidad de que Ronda aparezca en un show de New Japan y tal vez en Stardom, podría ser increíble. Realmente genial.

[BREAKING] NJPW STAR

"AZUCAR" Rocky Romero! Signed for 11/16#RevolverUNREAL

Los Angeles, CA

LIVE on @FiteTV+ 🎟️ https://t.co/mOxgSQzp6e (ALL TICKET SALE PROFITS DONATED TO LAHAINA WILDFIRE RELIEF.) pic.twitter.com/GX58H5Sw4a — Wrestling REVOLVER (@PWRevolver) November 4, 2023

«Creo que encajaría perfectamente, mejor que en cualquier otra compañía en Japón. Su estilo se adapta tan perfectamente al trabajo en Japón. Su experiencia, los fanáticos japoneses realmente comprenden esa parte. Imaginar a Ronda Rousey participando en un show de New Japan sería increíble. Eso sería súper genial.»

Puede que Ronda Rousey esté buscando probar todas las mieles del pro wrestling ahora que tiene la libertad para hacerlo. Y sin duda NJPW es una de las más sabrosas. Pero si eso es así, ¿qué hay de AEW? ¿Qué hay de TNA? ¿Qué hay de ROH?

🚨BREAKING🚨#RevolverUNREAL

11.16.23 – 8pmPT

Homenetmen Glendale Ararat

Los Angeles, CA

LIVE on @FiteTV The DEBUT of RONDA ROUSEY! Tickets go on sale THIS MONDAY, Oct 30th at 8pmET//5pmPT: https://t.co/mOxgSQzp6e (PART OF PROCEEDS DONATED TO MAUI WILDFIRE RELIEF.) pic.twitter.com/KPRHYuBMQh — Wrestling REVOLVER (@PWRevolver) October 28, 2023