Stephanie Vaquer ha tenido un gran año, siendo una de las Amazonas del CMLL que más proyección han tenido, tanto en el Consejo Mundial de Lucha Libre como a nivel internacional.

Es por ello que este despegue no pasó desapercibido para Rocky Romero, booker de NJPW Strong y enlace de New Japan Pro Wrestling en América del Norte, quien manifestó en una entrevista en el podcast de WrestlePurists que le gustaría verla luchar de manera constante en la división estadounidense de la empresa del león.

Recientemente, la también monarca mundial del CMLL hizo su debut en la función «Fighting Spirit Unleashed«, donde aseguró su competencia en Lonestar Shootout en Garland, Texas para el 10 de noviembre retando a Mayu Iwatani por el Campeonato Femenil IWGP.

Al respecto, Romero señaló:

Hemos tenido a Stephanie Vaquer. Creo que es una de las mejores… Es sin excepción, mi luchadora favorita para ver en el CMLL; así que realmente creo que tenerla en NJPW Strong es muy importante para mí, ¿verdad? ahora y creo que es súper comercializable. Tiene una gran apariencia, tiene una gran presencia. No lo sé, creo que ella es genial. Me gusta mucho su presentación y ella es una muy, muy buena luchadora, así que siento que podría ser una gran estrella. Creo que definitivamente me gustaría que ella fuera un elemento básico en la división femenina de STRONG.