Cody Rhodes estará en WarGames, donde unirá fuerzas a Jey Uso, Seth Rollins y Sami Zayn contra Finn Bálor, Damian Priest, Dominik Mysterio y JD McDonagh. Se rumorea que su equipo contará con un participante sorpresa, Randy Orton, por lon que el contrario también debería añadir a alguien, que podría ser Drew McIntyre.

En espera de más detalles, The American Nightmare estuvo hablando de esta próxima cita recientemente en Gabby AF, elogiando a Adam Pearce, Gerente General de Raw, por cómo manejó toda la situación entre las dos agrupaciones y expresando cómo se se siente formar parte de este combate.

«Denle sus créditos. Mencionaste a Adam Pearce. Adam Pearce es excepcional como el Gerente General de Monday Night Raw, y creo que Nick Aldis en SmackDown también destacará en ese papel. Le dije a Adam, cuando lo vi con el micrófono, eso fue poderoso. Tuvo que seguir los pasos de Regal anunciando WarGames.

«Es mi primer WarGames real, pero he tenido un millón de combates de WarGames en mi cabeza, en el auto, cuando estábamos repasando equipos, quiénes estarían en mi equipo. Hubo un momento después de que dijo las palabras, estábamos todos mirándonos con cara seria, medio agotados, y no pude evitar sonreír. Realmente no pude. Este recorrido desde WrestleMania, cuando regresé en Dallas, hasta ahora, pasando por WrestleMania 39 en Hollywood hasta ahora, ha sido simplemente, no sé la palabra para describirlo. Pero ni siquiera quiero decir la palabra porque no quiero maldecirlo. No quiero que termine. Cada semana hay más carteles en la multitud, más ruido, más esto, más aquello.

Crecí deseándolo, yendo a WarGames, soy un fanático tan antiguo de eso. Mi papá lo dibujó en una servilleta de cóctel, y luego se la dieron al tipo. Realmente todo se originó en el hecho de que querían bajar la jaula porque estaban cansados de esperar 30 minutos en estos shows locales para que el equipo local montara la jaula, y ni siquiera estaban seguros de si lo hicieron bien. Pero WarGames sucede. También tengo que mirar algunos de los WarGames modernos porque Triple H trajo de vuelta WarGames y lo tomó de Dusty, y le dio su propio toque, sin el techo y con las jaulas afuera para los equipos. Puso su propio giro en ello, así que no quiero ser el tipo que va con todo lo antiguo, ‘Vamos a correr la pelota directo por el medio’, cuando en realidad es un juego de pases y juego de acción. Voy a mirar ambos porque es divertido que sea una combinación de lo que Dusty creó, lo que él y los Four Horsemen hicieron icónico, pero también lo que Triple H modificó y ajustó para mantenerlo en el canon moderno de la lucha libre».

