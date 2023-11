NJPW STRONG podría volver a ser un programa semanal

A primeros de 2023, New Japan Pro-Wrestling decidió dejar de emitir NJPW STRONG como un programa semanal, lo cual fue un jarro de agua fría para los fans, para quienes se había convertido en uno de los mejores shows dentro de la lucha libre.

Aquella fue una mala noticia pero hoy descubrimos una buena: podría volver. De hecho, en la empresa japonesa están valorando opciones. Así lo da a conocer Rocky Romero en una reciente entrevista con nuestros comapñeros de Fightful.

«Es definitivamente algo que estamos explorando y estaremos trabajando con algunas personas para ver si podemos hacerlo posible para el próximo año. Es uno de nuestros objetivos, traer de vuelta STRONG en algún formato de grabación y televisión, simplemente porque me encantó lo que logramos con STRONG cuando era un programa semanal. Creo que fue muy beneficioso para atraer a talento más joven durante sus emisiones. Por ejemplo, cuando Ren Narita se unió, fue un gran acontecimiento.

«Es genial contar con ese formato porque es muy diferente al producto regular de New Japan. Ayuda a construir historias, y a medida que avanzamos, hemos estado realizando eventos de estilo pago por visión, pero es difícil contar historias de esa manera, realmente complicado. Además, depender únicamente de Japón para desarrollar historias es muy difícil, ya que tienen sus propios planes. Es algo que seguiremos explorando y espero tener buenas noticias hacia el final del tercer trimestre o durante el segundo o tercer trimestre.»

NJPW es una de las empresas más potentes del mundo y todo el producto que quieran ofrecer siempre va a ser bienvenido. Sería fantástico que abrieran todavía más sus puertas a otros países para que descubran lo que hay más allá de Kazuchika Okada o Hiroshi Tanahashi.

THURSDAY!

A pair of big matches from the Vegas Strip on #NJPWonAXS!@henare vs Eddie Kingston!

@tamatonga1 vs @takagi__shingo in a double title episode! pic.twitter.com/iPpkvUxyQ2

— NJPW Global (@njpwglobal) November 14, 2023