AEW anuncia el torneo Continental Classic; Bryan Danielson es el primer competidor

All Elite Wrestling (AEW) anunció un nuevo torneo que promete marcar la historia de la empresa. Tony Khan y Bryan Danielson, compartieron detalles emocionantes durante el último episodio de AEW Collision.

En medio de un segmento, Tony Khan expresó su pesar por las lesiones que han afectado a la empresa en el último año, haciendo especial mención al caso de Bryan Danielson, quien apareció con el ojo izquierdo vendado tras una reciente operación.

Fue así, que se dio el anuncio del «Continental Classic», un torneo por puntos en formato Robin Round, que contará con la participación de 12 de los mejores talentos de AEW, aunque aún no se dan a conocer los nombres de los luchadores invitados.

Just announced by #AEW CEO & GM @TonyKhan–

The #AEWContinentalClassic, a round-robin tournament featuring 12 of #AEW‘s top stars, kicks off on #AEWDynamite LIVE on 11/22 in Chicago!

The first entrant?

The American Dragon @bryandanielson!

Watch #AEWCollision On TNT! pic.twitter.com/6pC9jHEWXd

— All Elite Wrestling (@AEW) November 12, 2023