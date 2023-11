Esta sería la primera lucha de Thunder Rosa en su regreso

Mientras ejerce de comentarista para el público latino de AEW, Thunder Rosa busca reaparecer sobre los rings de la casa Élite. Aunque según las informaciones que conocimos hace ya dos meses, ahora, una vez sanadas (parcialmente) sus dolencias, todo pasaría por ver cuándo Tony Khan y Cía le hacen hueco en la programación.

15 meses después, Thunder Rosa continúa sin disputar un combate, aunque este pasado fin de semana, durante el más reciente show de Republic Of Lucha, la «Mera Mera» vio acción, cuando se fue a los golpes contra Billie Starkz, interfiriendo en el combate que la joven «All Elite» disputaba contra Black Swan.

Un ataque del que supo Athena, particular «maestra» de Starkz en M.I.T. (Minions In Training), y la Campeona Mundial ROH, etiquetando a Rosa y a ROH, dejó el siguiente mensaje.

.@thunderrosa22 @ringofhonor

I know what you are trying to do…. you could just ask coward…. https://t.co/JnoI6eNMxT