Luego de su participación en «Ultimate Party 2023», Chris Jericho ofreció una divertida conferencia de prensa donde habló de su primera participación en DDT.

Entre los cuestionamientos que le hicieron a Jericho estuvieron los siguientes:

– Sobre la lucha en la que se impuso a Konosuka Takeshita

Me duele el cuerpo y la cara por recibir tantos codazos de TAKESHITA. Sin embargo, creo que el combate fue mi mejor combate del año, y uno de mis favoritos que he tenido en Japón. Me siento satisfecho. Quería hacer un mano a mano con TAKESHITA desde hace mucho tiempo, pero tenía un fuerte deseo de hacerlo en Japón, tomamos la decisión correcta de celebrar este combate de ensueño en DDT.

– Sobre luchar en DDT por primera vez

Realmente disfruté la experiencia de participar en DDT por primera vez. DDT es una organización diferente a cualquier otra, y ayer hubo una variedad de combates. Nunca había visto ese formato, me encantó. No solo disfruté del evento y claro que quiero volver a luchar con TAKESHITA, le daré una revancha.

– Sobre otro rival de DDT al que le gustaría enfrentar

Vi todos los combates que pude en el monitor. Cuando Tetsuya Endo apareció en la pantalla, tenía un gran cuerpo. A primera vista, pude ver que tenía el cuerpo de un luchador profesional. Lo he estado observando de cerca, tiene fuertes golpes y es un gran volador. Siempre estoy buscando nuevos oponentes y luchadores con nuevo potencial, así que me gustaría presentar su nombre como un oponente para el futuro.

– Sobre la lucha entre Hiromu Takahashi y Kazuki Hirata, que se desarrolló con reglas especiales

Fue un divertido death match. Conozco a Hiromu desde hace mucho tiempo y me gusta, así que le presté mucha atención. Me preguntaba qué diablos estaba pasando. El intérprete explicó las reglas para cada ronda, y estaba mirando mientras entendía… La lucha libre profesional es abierta y todo vale. Hay combates a muerte y combates clásicos como Misawa vs. Kawada. Pensé que cualquier cosa era lucha libre profesional, pero a medida que avanzaba el combate, me di cuenta de que esto de la lucha a ciegas y en sujetador fue divertido y genial, incluida la parte en la que fallan un dropkick cuando no pueden verse, pensando que están uno al lado del otro. Sus ideas son increíbles. Quiero elogiarlos al 100%. Son genios.