Wheeler Yuta: «KENTA, en cualquier momento y lugar»

Durante el reciente evento NJPW Lonestar Shootout, Jon Moxley y Wheeler Yuta vencieron a David Finlay y KENTA en un combate de parejas a pesar de que los integrantes del Bullet Club los atacaron mientras hacían su entrada. La historia podía terminar aquí, pero parece que nada más lejos de la realidad. Tras la velada, The Decoder dedicó un mensaje al Rebellious Kicker.

► Wheler Yuta apunta a KENTA

«No me importa nada. No me importa en absoluto. Estamos hablando de toda esta agua profunda, estamos hablando de todos los desafíos que intentan poner frente a nosotros, todas las cosas que intentaron hacer, atacarnos antes de la campana, tratar de tener la ventaja. Adivina qué, no hay nada que puedas hacer al Blackpool Combat Club que no nos hagamos a nosotros mismos. Nos ponemos en esas posiciones para saber exactamente quiénes somos cuando llegamos a esas aguas profundas.

«Finlay, KENTA, pensaron que tenían la oportunidad, pero adivina qué, se necesita mucho más para derribar al Blackpool Combat Club. Sabes qué, estamos hablando mucho de Finlay, pero ¿por qué no hablo de KENTA? Porque la última vez que estuve en New Japan Strong, me derrotaste en el centro del ring. Pero esta noche, conseguimos la victoria. Pero simplemente no se siente bien. Porque no fui yo quien hizo la cuenta. KENTA, en cualquier momento, en cualquier lugar, lucharé contigo. ¿Quieres hacerlo de nuevo? Lo haremos de nuevo».

Tendremos que ver qué sigue para los dos luchadores, para los cuatro luchadores, de ahora en adelante, y cuando vuelven a encontrarse en el cuadrilátero, de NJPW o AEW. Mientras, Wheeler Yuta volverá a unirse a Jon Moxley en el próximo Dynamite, donde enfrentarán a Orange Cassidy y Hook; además, el sábado 18 de noviembre, en Full Gear 2023, MOX intentará recuperar el Campeonato Internacional de manos del Freshly Squeezed.