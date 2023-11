Kane no pasa tanto tiempo en WWE como otros exluchadores pero continúa atendo a lo que sucede en la que fuera su casa. Ya han pasado unos cuantos meses desde la última ocasión en que hablamos de él en SÚPER LUCHAS pero en marzo de este 2023 comentaba esto sobre volver a luchar:

“Siempre dejaré esa puerta abierta. En WWE nunca decimos nunca. No sé qué pasará. Hago algunas cosas aquí y allá en la WWE. Eso es parte de mí y es algo que disfruto y quiero hacer por el resto de mi vida. Si es algo en el ring, no lo sé. Tal vez tengas que hacerle esa pregunta a Kane».

Recientemente, el alcande del Condado de Knoxville, en Tennessee, estuvo hablando con Bill Apter en Sprtskeeda Wrestlebinge acerca de otras cuestiones de completa actualidad relativas a la empresa, como la venta de la misma a Endeavor, que la fusionó con UFC para formar TKO Group Holdings.

«Fue sorprendente para mí también. Al final, Vince siempre hace lo que es mejor para el negocio. Así que creo que, desde una perspectiva general, es algo genial para todos y beneficia a todos nuestros fanáticos, y al final, de eso se trata todo.»

