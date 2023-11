NJPW: Se concretan dos luchas más para WK18

New Japan Pro Wrestling oficializó dos luchas de campeonato que se suman al cartel para «Wrestle Kingdom 18».

► Dos luchas de campeonato se suman a WK18

Luego de lo acontecido en «Lonestar Shootout 2023», en Texas, surgieron dos retos más, que finalmente fueron avalados por la directiva de la empresa de león, por lo que se suma al cartel de este gran evento que ya lleva cinco luchas confirmadas.

Tras lograr la primera defensa de su tercer reinado con el Campeonato de Peso Abierto Strong ante Trent Beretta; Shingo Takagi recibió el desafió de Tama Tonga.

Hay que recordar que Tama Tonga es el monarca precedente y es el hombre al que Takagi destronó en «Fightin Spirit Uneashed» en Las Vegas. Tonga pidió una lucha de revancha y el monarca aceptó.

El otro duelo titular que se suma a Wrestle Kingdom 18 es la disputa por el Campeonato de la TV NJPW World. Zack Sabre Jr., el monarca inaugural, lleva una impresionante marca de 16 defensas exitosas del cetro, la última de ellas ocurrió en Texas, donde doblegó a Mike Bailey.

Pero el luchador inglés sigue firme en su objetivo de lograr las veinte defensas de su cinturón y por ello, ahora enfoca su vista a un legendario gladiador, emblema de la empresa del león. Se trata de Hiroshi Tanahashi, quien nunca ha contendido por este cetro; pero ahora que Sabre lo nominó, se declaró listo para este encuentro, a la vez que asegura su presencia en la máxima función de NJPW del año.

Justo en Wrestle Kingdom, Zack Sabre Jr. llegará a un año como campeón.

El cartel va como sigue:

NJPW «WRESTLE KINGDOM 18 IN TOKYO DOME», 04.01.2024

Tokyo Dome

– IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Drilla Moloney y Clark Connors (c) vs. TJP y Francesco Akira

– IWGP Jr. Heavyweight Title: Hiromu Takahashi (c) vs. El Desperado

– NJPW World TV Title: Zack Sabre Jr. (c) vs. Hiroshi Tanahashi

– NEVER Openweight Title: Shingo Takagi (c) vs. Tama Tonga

– IWGP US(UK) Heavyweight Title, 3 Way Match: Will Ospreay (c) vs. Jon Moxley vs. David Finlay

– Special Singles Match: Kazuchika Okada vs. Bryan Danielson

– IWGP World Heavyweight Title: SANADA (c) vs. Tetsuya Naito