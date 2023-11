NJPW: Resultados «Lonestar Shootout 2023»

Desde el Curtis Culwell Center de Garland en Texas, New Japan Pro Wrestling pesentó «Lonestar Shootout 2023», su último evento del año en territorio estadounidense, con cinco campeonatos en juego.

► «Lonestar Shootout 2023»

Guerrillas Of Destiny (El Phantasmo y Hikuleo) no tuvieron contemplaciones contra The West Coast Wrecking Crew (Jorel Nelson y Royce Isaacs) y tras doce minutos de refriega aseguraron la segunda defensa de su título.

Místico consiguió un importante resultado al resultar triunfante de un mano a mano vertiginoso ante TJP. Fue con la llave de sus triunfos, la Mística, con la que resolvió el encuentro.

Eddie Kingston defendió por séptima ocasión el Campeonato de Peso Abierto Strong dominando al veterano Satoshi Kojima. Terminado el encuentro, Gabbe Kidd atacó a Kingston, postulándose como el siguiente retador.

En batalla especial de parejas, Blackpool Combat Club (Jon Moxley y Wheeler Yuta) lograron el triunfo ante el BULLET CLUB (David Finlay y KENTA).

Zack Sabre Jr. consiguió la defensa dieciséis del Campeonato de la TV NJPW World dando cuenta de Mike Bailey.

Tras reñido combate, Mayu Iwatani defendió el Campeonato Femenil IWGP respondiendo al desafío que hizo la chilena Stephanie Vaquer del CMLL.

En el turno principal, Shingo Takagi defendió por primera ocasión el Campeonato de Peso Abierto NEVER ante Trent Barreta. Luego de festejar el resultado, Takagi fue desafiado por Tama Tonga, quien pidió una revancha tras lo sucedido en Las Vegas, donde el japonés le arrebató del cinturón. Takagi aceptó y espera que el duelo se confirme para Wrestle Kingdom 18.

Los resultados completos son:

NJPW «LONESTAR SHOOTOUT», 10.11.2023

Curtis Culwell Center, Garland, Texas, Estados Unidos

Asistencia: 1,027 Espectadores

0. STRONG Survivor Match: Matt Vandagriff venció a Barrett Brown (4:44) con un 450 Splash.

0. Fred Rosser derrotó a Tom Lawlor (13:03) con un Crucifix Hold.

1. Atlantis , Tiger Mask y Máscara Dorada vencieron a Ultimo Guerrero, Rocky Romero y Hechicero (13:41) con un Shooting Star Press de Dorada sobre Hechicero.

2. Chase Owens, Alex Coughlin, Gabe Kidd y Clark Connors derrotaron a Tama Tonga, Tanga Loa, KUSHIDA y Kevin Knight (10:52) cuando Connors colocaro espaldas planas a Knight tras un Union No Chaser.

3. Toru Yano venció a Joey Janela (9:29) con un Horizontal Cradle.

4. STRONG Openweight Tag Team Title: El Phantasmo y Hikuleo (c) derrotaron a Royce Isaacs y Jorel Nelson (12:02) con un Sudden Death de Phantasmo sobre Isaacs defendiendo el título

5. Special Singles Match: Místico venció a TJP (11:45) con La Mistica.

6. STRONG Openweight Title: Eddie Kingston (c) derrotó a Satoshi Kojima (10:43) con una Northern Light Bomb defendiendo el título

7. NJPW World TV Title: Zack Sabre Jr. (c) venció a Mike Bailey (14:54) con un Clarky Cat defendiendo el título.

8. Special Tag Match: Jon Moxley y Wheeler Yuta derrotaron a David Finlay y KENTA (12:48) con un Death Rider de Moxley sobre Finlay.

9. IWGP Women’s Title: Mayu Iwatani (c) venció a Stephanie Vaquer (11:28) con un Moonsault Press defendiendo el título.

10. NEVER Openweight Title: Shingo Takagi (c) derrotó a Trent Barreta (25:44) con un Last of the Dragon defendiendo el título