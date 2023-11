Cody Rhodes ve a Jey Uso como uno de sus compañeros favoritos

Cody Rhodes es sin duda una de las estrellas más queridas de la WWE en este momento. Actualmente forma equipo con Jey Uso en Monday Night RAW y este lunes buscará recapturar el Campeonato Indsputable de Parejas WWE cuando se enfrenten a The Judgment Day, a quienes ya derrotaron en Fastlane por el título.

► Cody Rhodes y Jey Uso buscarán ser Campeones de Parejas WWE

Previo a tener un nuevo Combate titular, Cody Rhodes habló en una entrevista reciente con Gabby AF sobre su asociación con Jey Uso. The American Nightmare dejó en claro que para él, Jey Uso es uno de sus socios favoritos de todos los tiempos y agregó que se ha asociado con numerosas personas a lo largo de su carrera.

“Mencionaste un equipo de ensueño. Nunca pensé que iba a etiquetarme con Jey Uso. Incluso cuando caminábamos hacia el ring para Fastlane, estábamos caminando hacia allí y no sabía lo que estaba pasando. Luego, después del uno, dos, tres y ser campeón con él, la primera vez que fue campeón con alguien que no fuera su hermano, se convirtió en uno de mis aliados favoritos, uno de mis compañeros favoritos, y he tenido toneladas de compañeros.

Pero el hecho de que esté contribuyendo a Main Event Jey Uso, convirtiéndose en él mismo, ves a la multitud haciéndolo con él y ves las camisetas, el hecho de que lo tengo allí, y podemos competir entre nosotros y competir uno contra el otro, realmente me gusta Jey Uso. Estoy deseando que llegue el lunes para recrear, tuvimos un rayo en una botella en Indianápolis y sí, la conferencia de prensa se descarriló porque tal vez nos divertimos demasiado, pero estoy viendo la misma cantidad de diversión. en CC. Ese es uno de mis estadios favoritos, el CapitalOne Arena. Es un lugar muy especial para mí y poder repetir con él otra vez sería especial”.

Además del combate de este lunes, se ha confirmado que Seth Rollins, Cody Rhodes, Sami Zayn y Jey Uso se enfrentarán a The Judgment Day en Survivor Series en el combate WarGames, por lo que habrá que ver cómo progresa esta rivalidad en las próximas semanas y si Cody Rhodes y Jey Uso se estrenan como campeones en esta interesante lucha de WarGames.