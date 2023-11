«Sean le informó a CJ que había tenido más de 230 combates en la WWE, lo cual sorprendió a CJ. Luego, Sean le preguntó a CJ si planeaba subir al ring para luchar en AEW. CJ respondió que quiere contribuir a formar campeones y está lanzando una empresa de representación y búsqueda de talento. CJ no se comprometió a regresar a la lucha.» El mes pasado, nos hacíamos eco de esta información en SÚPER LUCHAS. Y CJ Perry ha hecho varias apariciones en AEW pero no ha disputado ningún combate.

► La lucha que quiere CJ Perry

No obstante, ella sí quiere hacerlo. Según expone en su reciente aparición en In The Kliq, quiere tener una lucha de reglas extremas.

«Quizás tenga una lucha hardcore. Recientemente alguien me preguntó, ‘Oye, ¿vas a luchar?’ Y yo dije, ‘Mira, es un espectáculo de lucha. Obviamente, voy a luchar con una o dos si es necesario.’ Nuevamente, todo se trata de la historia. Si me empujas demasiado, te voy a golpear en la cara. Luego, más tarde, estaba pensando, en el programa alternativo [WWE], siempre quise pasar por una mesa y siempre quise una lucha con escaleras.

«Miro, siendo la persona protectora que es, dijo, ‘Absolutamente no. Te morirás’, y yo dije, ‘Okay, cálmate, señor Bulgaria’. Por supuesto, pude hacer ambas cosas. Irónicamente, después de que se fue, hice todas las mesas. Diez mesas, fue mi sueño. Ahora, estoy esperando hacer una lucha hardcore. El Redentor, nuevamente, ‘No. ¿Quieres morir?’ Y yo solo pienso, ‘¿Por qué no hacerlo aquí? No lo harás en ningún otro lugar.'»

«Honestamente, me gustaría con Saraya. Obviamente, es una de mis personas favoritas y la conozco desde hace más de una década. Tenemos tanta historia juntas y me ha ayudado mucho en la lucha libre. Definitivamente confío en ella y estoy cerca de su mamá. Sería como un sueño loco, pero hay tantas otras personas increíbles. El trabajo en el personaje de Britt Baker es increíble. Toni Storm, soy fan de muchas mujeres.»