New Japan Pro Wrestling reveló los últimos combates que completan el cartel de «Lonestar Shootout 2023».

► Cartel completo para Lonestar Shootout.

Éste será el último evento que la empresa del león presenta en territorio estadounidense.

Fred Rosser y Tom Lawlor intentarán revivir su intensa rivalidad en un combate en mano a mano será parte del kickoff.

Cuatro luchadores del CMLL se agregan al cartel. En lucha de tercias, el joven sensación Máscara Dorada unirá fuerzas con los legendarios Atlantis y Tiger Mask para combatir a Último Guerrero, Rocky Romero y Hechicero. Atlantis quiere cobrar venganza de Romero, quien lo agredió luego del homenaje que NJPW hizo al «Ídolo de los niños«.

En inédita asociación, Intergalactic Jet Setters (Kevin Knight y KUSHIDA) se unirán a Guerrillas of Destiny (Tama Tonga y Tanga Loa) contra sus acérrimos rivales del BULLET CLUB War Dogs (Chase Owens, Gabe Kid, Alex Coughlin y Clark Connors).

En el último combate que se confirmó, Jon Moxley y Wheeler Yuta de Blackpool Combat Club se unirán para enfrentar a KENTA y David Finlay.

El cartel completo queda así:

NJPW «LONESTAR SHOOTOUT», 10.11.2023

Curtis Culwell Center, Garland, Texas, Estados Unidos

0. Kickoff Show — STRONG Survivor Match: Matt Vandagriff vs. Barrett Brown

0. Kickoff Show: Fred Rosser vs. Tom Lawlor.

1. Máscara Dorada, Tiger Mask y Atlantis vs. Último Guerrero, Rocky Romero y Hechicero.

2. Toru Yano vs. Joey Janela.

3. Tama Tonga, Tanga Loa, KUSHIDA y Kevin Knight vs. Chase Owens, Alex Coughlin, Clark Connors y Gabe Kidd.

4. TJP vs. Místico.

5. NJPW STRONG Openweight Tag Team Title: Hikuleo y El Phantasmo (c) vs. Jorel Nelson y Royce Isaacs.

6. NJPW STRONG Openweight Title: Eddie Kingston (c) vs. Satoshi Kojima.

7. Jon Moxley y Wheeler Yuta vs. KENTA y David Finlay.

8. IWGP Women’s Title: Mayu Iwatani (c) vs. Stephanie Vaquer.

9. NJPW World Television Title: Zack Sabre Jr. (c) vs. Mike Bailey.

10. NEVER Openweight Title: Shingo Takagi (c) vs. Trent Beretta