Becky Lynch publicara el 26 de marzo de 2024 su libro de memorias, ‘The Man: Not Your Average Average Girl’. La Superestrella WWE lleva años trabajando en el proyecto. En estos momentos, está en sus últimas etapas de edición. Y en una reciente publicación en Instagram, la luchadora ofrece una reflexión.

«Durante el tiempo que he estado prácticamente unida quirúrgicamente a mi computadora, escribiendo, reescribiendo, editando, en cualquier lugar y en todas partes donde he tenido la oportunidad. Mientras entrego mi edición final, donde ya no puedo hacer más, estoy reflexionando sobre la parte más importante de esta historia, que son ustedes, el público. Las personas cuyo apoyo permitió que esta chica común lograra cosas fuera de lo común. Gracias. Siempre estaré agradecida.»

Además, también conocemos la siguiente información; pinchando aquí puedes pre-ordenar el libro.

Este cautivador y profundamente personal libro de memorias de la Superestrella de la WWE Rebecca Quin, también conocida como The Man, también conocida como Becky Lynch, profundiza en sus primeros días en la lucha libre, sus humildes comienzos y su ascenso meteórico a la fama.

A la edad de siete años, Rebecca Quin, ahora conocida en el ring como Becky Lynch, ya desafiaba lo que el mundo esperaba de ella. Criada en Dublín, Irlanda, en una familia devotamente católica, Rebecca inventaba constantemente nuevas formas de hacer que su madre se preocupara: peleando con los niños del vecindario, organizando fiestas secretas mientras sus padres estaban fuera, inscribiéndose en una escuela de lucha libre en un almacén, casi rompiéndose el cuello y casi lesionando a una estrella de la WWE antes de que comenzara su propia carrera en la lucha libre, y siempre buscaba una emocionante escapada de lo ordinario.

El profundo amor de Rebecca por la lucha libre desde niña la llevó por un camino improbable. Con pocas luchadoras a las que mirar para obtener orientación, Rebecca buscó una carrera en la lucha libre con la esperanza de cambiar la cultura y alejarse del desprecio anticuado que a menudo se dirigía a las atletas de élite que brillan en el ring. Incluso de adolescente, sabía que no se detendría ante nada para ganarse un espacio entre los mejores luchadores de nuestro tiempo y abrir un nuevo camino para las luchadoras femeninas.

Extraído de décadas de entradas de diario, el libro de memorias de Rebecca ofrece una representación cruda, personal y honesta de la compleja mujer detrás del personaje que Rebecca Quin interpreta en la televisión.