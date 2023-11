«Recibí algunas ofertas. No eran malas ofertas, pero […] tenía que estar realmente enamorado de la idea, y simplemente no lo sentía. No se me presentó nada donde pensara, ‘Tenía que hacer esto’. […] Necesitaba poner mi cuerpo en forma de nuevo, mi mente en forma de nuevo, y entender el panorama de la lucha independiente; quién estaba haciendo qué, dónde encajaría yo. Me llevó un tiempo». Esto decía recientemente Chris Hero de cara a su vuelta a los encordados tres años después, la cual hará el 17 de noviembre.

► El porqué de Trish Stratus

En el caso de Trish Stratus no fueron tres sino cuatro años. Volvió a luchar en WrestleMania 39, uniendo fuerzas a Becky Lynch y Lita contra Damage CTRL. Y no lo había hecho desde SummerSlam 2019, donde enfrentó a Charlotte Flair. También recientemente -hablando con Chris Van Vliet en la premiere de ‘The Iron Claw’- la miembro del Salón de la Fama de la WWE compartía su explicación de por qué quiso volver.

«Como madre, pienso: ‘Déjame ver cuántas veces puedo golpear mi rostro en una jaula de acero y ver qué tipo de contusión puedo tener para hacer que se preocupen’. Definitivamente, era algo en lo que pensaba antes de WWE Payback. Por supuesto, está la pregunta de ‘¿les gustará a los niños?’, pero también hay esta otra consideración, porque como madre es una gran decisión decir, ‘Bien, ahora voy a salir a la carretera semana tras semana. ¿Está bien? ¿Puedo dejar a mis hijos?’«, comenzó apuntando Stratus.

«Pero también les estaba mostrando que mamá está apasionada por algo, está persiguiendo sus sueños, está haciendo algo genial y asombroso, y eso es importante, ¿verdad? Ellos me ven realizada, lo que me hace ser una mejor persona y una mejor madre», concluyó.