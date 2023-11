Trish Stratus: «podría convertirme en ocho veces campeona»

Trish Stratus, ha dejado la puerta abierta a un posible regreso a la WWE después de su breve interesante recorrido en la empresa durante 2023.

Su participación Monday Night Raw y su enfrentamiento contra Becky Lynch en WWE Payback, dejaron un buen sabor de boca, pues demostró que aún tiene gasolina en el tanque.

En una entrevista con Chris Van Vliet durante el estreno de la película «The Iron Claw», donde se exploró la dinastía Von Erich, Stratus compartió sus reflexiones sobre su más reciente carrera. La miembro del Salón de la Fama destacó que disfrutó de la oportunidad de realizar acciones que no le fueron posibles durante sus días como competidora a tiempo completo.

«Cuando me embarqué en el viaje, regresé para WrestleMania, ‘hagamos este pequeño programa’. De repente, tuve que interpretar a Trish malvada. Luego, simplemente siguió y siguió. Pude hacer cosas que no pude hacer, ¿verdad? Lucha de escaleras, Arabia Saudita, lucha en jaula. Poder mojar los pies en el panorama actual y marcar casillas que no pude marcar en el pasado fue bastante sorprendente. Sí, quiero decir, podría convertirme en campeona por octava vez. Eso suena bien. ¿Por qué no?» expresó Stratus.