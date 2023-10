Trish Stratus revela cómo nació su rivalidad con Becky Lynch

WWE Payback dio un gran enfrentamiento entre dos de las luchadoras más icónicas de la WWE: Trish Stratus y Becky Lynch. Una rivalidad que nació en abril de este año y que continuó a lo largo de los meses con una serie de encuentros que también involucró a Zoey Stark, aunque muchos cuestionaron el hecho de que una rivalidad de tan alto perfil no condujera a una lucha entre ambas en SummerSlam.

► Rivalidad entre Trish Stratus y Becky Lynch empezó en Twitter

La miembro del Salón de la Fama de la WWE, Trish Stratus, habló durante una aparición reciente en el podcast Hall of Fame con Booker T, sobre su reciente rivalidad con Becky Lynch y cómo surgió la misma. También agregó que ella y The Man querían trabajar juntas por un tiempo e hicieron algo en Twitter que despertó el interés de los fanáticos.

«Becky y yo era algo que queríamos hacer por un tiempo. Habíamos hablado de ello. Interactuamos, supongo, en, diría quizás, 2021, cuando había una gira por Canadá y se detenían en Toronto, y me pidieron que fuera la anfitriona de los eventos, por lo que Becky y yo sabíamos que subiríamos juntas al ring y haríamos algunas interacciones… Interactuamos en estos eventos en vivo, y fue tan bueno, y el Los fanáticos estaban muy interesados, y luego comenzamos como una pequeña guerra de Twitter hasta el punto en que la gente decía: ‘Esta guerra de Twitter es mejor que las historias actuales en la televisión en este momento'».

La miembro del Salón de la Fama WWE hizo su regreso al ring este año, que eventualmente llevó a que ambas tuvieran una rivalidad luego de ser compañeras por un tiempo. Ambas se enfrentaron en un combate individual por primera vez en Night of Champions, que ganó Stratus gracias a la participación de Zoey Stark; también fueron parte de la lucha de escaleras en Money in the Bank y tuvieron otro encuentro en Monday Night Raw Raw. Su último combate ocurrió en Payback, donde se enfrentaron dentro de una jaula de acero y The Man salió victoriosa.