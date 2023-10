Baron Corbin reta al famoso chef Gordon Ramsay

No hace mucho, veíamos al famoso chef Gordon Ramsay probando la lucha libre y nos acordábamos de que una de sus pocas interacciones con la industria fue cuando Baron Corbin le envió un video de una receta suya para conocer su opinión: «Fue cuando él se estaba preparando para lanzar Hell’s Kitchen en FOX. Estaba haciendo estos videos en los que quería un clip de cocina de un minuto y planeaba burlarse de ti en su TikTok. Así que creo que preparé un taco, específicamente un taco Tarasco, y hice mi propia salsa de tomatillo. Grabé el video y luego me dijeron que él respondió, ‘Es demasiado bueno. No puedo decir nada negativo’. Pero al final no lo usaron. Esa es la mejor/peor forma de halago que se puede recibir.»

Una de las pocas que ahora tiene una suerte de continuación pues -en WrestleZone– The Lone Wolf desafía a la personalidad televisiva a una lucha con una curiosa estipulación:

«Me encanta Guy [Fieri]. Si todavía estuviera usando la visera, tal vez lo elegiría solo por su visera. Gordon Ramsay, hemos hecho algunos programas locos en Londres. Creo que la comida aquí es mejor que allí. Así que podríamos discutir sobre eso. Gordon Ramsay, si escuchas esto, el Beef Wellington es asqueroso. Ese es su plato número uno. Así que lucharemos por eso. El perdedor tiene que comerse un Beef Wellington«.

No sería la primera vez que WWE contrata brevemente a una celebridad para disputar un combate extraño, así que quién sabe si esto podría suceder en el futuro. Mientras, Baron Corbin está buscando una oportunidad por el Campeonato NXT de Ilja Dragunov después de haber vencido a Bron Breakker en No Mercy 2023, mismo evento donde The Dragon ganó el título máximo derrotando a Carmelo Hayes. De momento, no está anunciado The Lone Wolf para participar en el gran programa de la marca amarilla de la semana que viene.

"Outside of Melo, I'm the only person that's beat you in the last year."

Should @BaronCorbinWWE be next in line for an NXT Title shot?#WWENXT pic.twitter.com/bL2wvAOlUM

— WWE (@WWE) October 4, 2023