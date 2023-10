Se trata de una de las figuras clave en el ascenso de la escena indepediente yanqui, y sabedor de ello, Chris Hero ha querido mantener el secretismo sobre cuándo disputaría un nuevo combate.

«The Knockout Artist», además de trabajar para AEW, ha podido reconectar con lo alternativo, su ecosistema natural. El pasado marzo, anunció que pasaba a ejercer de programador para West Coast Pro Wrestling (WCPW). Y era cuestión de tiempo para que acabara subiéndose al ring de esta pujante promotora.

Ayer, Hero, honrando su «apellido», decidió impedir que Timothy Thatcher, antiguo rival, siguiera apalizando a JT Thorne, luego del duelo que estos habían conjugado en la velada por el quinto aniversario de WCPW. Y Hero no quiso que Thatcher se fuera de rositas, retándolo a un mano a mano para Whiplash, próxima cita de WCPW, el próximo 17 de noviembre.

@ChrisHero just announced his return to in-ring competition; Nov.17th 2023 at @WCProOfficial’s Whiplash pic.twitter.com/HIYPQh0VFi