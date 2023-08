Chris Hero explica cuál es su trabajo actual en AEW

Chris Hero no lucha desde 2020 -y lamentablemente data de hace un año la última vez que habló de volver a hacerlo- pero sigue dentro de la lucha libre, tanto en West Coast Pro y como en AEW. Ahora, ¿cuál es su rol concreto como All Elite? El ex luchador de WWE, ROH o PWG, lo explica -también cómo se maneja entre ambas compañías- en una reciente entrevista con POST Wrestling.

It snuck up but TOMORROW is the goddang WEST COAST CUP. I am SO incredibly excited for this tournament- this lineup is stupidiotic

As per my request as Matchmaker, the brackets are blind, for the fans AND the talent

Streaming LIVE for FREE on YouTube!!https://t.co/FEONMUqJ3H pic.twitter.com/uhAQk03mDA

— Chris Hero (Is Back) (@ChrisHero) August 9, 2023