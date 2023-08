Chelsea Green busca nueva compañera

Sonya Deville ha la última de una larga lista de lesiones luego de que confirmara hace pocos días que se rompió el ligamento cruzado anterior que requerirá de una cirugía reparatoria. Esto ha obligado a WWE a replantear en torno al Campeonato Femenil de Parejas WWE, que compartía con Chelsea Green, aunque todavía no existe una postura oficial al respecto del futuro de estos títulos.

► Chelsea Green recibe audiciones para reemplazar a Sonya Deville

Chelsea Green y Sonya Deville se estaban consolidando en la división femenil de parejas, hasta que lograron convertirse en campeona, pero su tiempo en la cima terminó repentinamente por la lesión de esta última y ahora Green necesitará una nueva compañera.

Recientemente, Chelsea Green habló con Corey Graves en WWE After The Bell, donde se le planteó la idea de que podría realizar audiciones para su próxima compañera. En consecuencia, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje para que los fanáticos sepan que la búsqueda está en marcha, llamándola «Chelsea’s Got Talent».

«Audiciones de Chelsea’s Got Talent.

LA Campeona en Parejas WWE te invita a ti a la audición. Envía tu nombre completo, video de entrada e incluya cualquier talento oculto que pueda usar para mi ventaja, como su compañero de equipo.»

Chelsea Green obtuvo todo tipo de respuestas, desde niños hasta adultos, y algunas bastante creativas. Una de las más llamativas, sin duda, fue la de su esposo Matt Cardona, quien posó con el Campeonato Femenil de Parejas (que fue objeto de una polémica hace unos días por haberlo llevado a un evento independiente) y dando a conocer todo su currículum.

So my wife @ImChelseaGreen is looking for a new tag team partner…#ChelseasGotTalent pic.twitter.com/ZNxBqjx5Gb — Matt Cardona (@TheMattCardona) August 10, 2023

Habrá que ver qué decisión toma WWE al respecto, pero seguramente tendremos noticias en los próximos días.