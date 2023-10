La compañía de lucha libre independiente Dreamwave Wrestling presentó su evento Follow Your Heart, el cual se llevo a cabo el 14 de octubre 2023, desde Knights Of Columbus in LaSalle, Illinois. El evento fue transmitido en vivo por IWTV.

DreamWave Wrestling es una promotora de lucha libre profesional independiente con sede en LaSalle, Illinois, en los Estados Unidos. Fue fundada en 2009 por Jay Repsel y Jason Hades. DreamWave Wrestling ganó popularidad por sus combates de lucha libre y narración de historias de alta calidad.

La empresa cuenta con una mezcla de talento local y luchadores reconocidos del circuito independiente y las principales promociones. Los eventos de DreamWave Wrestling a menudo se llevan a cabo en el Knights of Columbus Hall en LaSalle, que se conoció como el «DreamWave Arena».

Resultados Dreamwave Wrestling

Four Way Tag Team Elimination Match for the Interim Dreamwave Tag Team Championships: Wasted Youth (Dyln McKay & Marcus Mathers) vencieron a Zeke Zshe Enterprises, LLC (J. Fowler & Victor Iniestra), Country Air (Doc Simmons & Zach Hendrix) y Seduce & Destroy (Bucknasty & Aaron Xavier) Vic Capri venció a WARHORSE Four Way Match: Maggie Lee venció a Ivy Malibu, Heather Reckless y Shazza McKenzie Hunter Holdcraft venció a Jordan Kross Blindfold Handicap Match: Hartenbower venció a Those Damn Coyotes (Brooks Berna & Damien Deschain) Number One Contendership Scramble Match for the Dreamwave Alternative Championship: Stephen Wolf venció a Davey Vega, Richard Holliday, Mike Bennett y Connor Hopkins Dreamwave Championship Match: Christian Rose retuvo ante Jason Hades Colt Cabana venció a Arik Cannon Dreamwave Women’s Championship Match: Brittnie Brooks venció a Zayda Steel para convertirse en la campeona inaugural de Dreamwave wrestling