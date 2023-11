«[…] Si creen que necesitan un golpe de efecto, tienen ahí un comodín. Si huelen sangre en AEW, el movimiento de tener a Punk en televisión puede ser su ataque. Si creen que hay una demanda por parte de los fans, podrían darle una oportunidad». Dave Meltzer ponía recientemente sobre la mesa estas tres razones que podrían animar a WWE a recontratar a CM Punk.

A falta de novedades al respecto, continuamos en el terreno de las opiniones, conociendo ahora la de Kane, que en la actualidad está totalmente alejado de la que fuera su casa como luchador, entregado a la política; Glen Jacobs, que es su nombre real, es el alcalde del condado de Knoxville, en Tennessee. Por su perspectiva le preguntaron recientemente en WrestleBinge.

«Es una decisión empresarial. Siempre deseo lo mejor para todos. Al final, será lo que todos consideren mejor para el negocio, ¿verdad? La verdad es que no estoy muy al tanto de la controversia. No la he seguido de cerca. Siempre quiero lo mejor para todos.»

Si es bueno para la WWE, Kane no tendría inconveniente en la vuelta de CM Punk. Y ciertamente lo sería. Siempre podrían surgir problemas -en la compañía (en todas las del mundo) los ha habido siempre, con o sin el Best in the World involucrado- pero en principio mucho más que uno de los momentos más grandes en las últimas décadas.

Sería un aumento en los ratings en la televisión, lo cual podría ayudar a la empresa en las negociaciones por los derechos, habría un impulso a la venta de boletos, tanto de los mismos como de los Premium Live Events, también la tienda oficial se vería beneficiada pues el de Chicago vendería muchísima mercancía. Eso sin hablar de la calidad de luchas y segmentos.