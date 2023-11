Si WWE rechaza hacerse de nuevo con los servicios de CM Punk, y si este igualmente declina volver, será por una cuestión adscrita a los negocios, más que por inquinas personales entre ambas partes.

Cuando hay dinero en juego, todos estamos dispuestos a hacer de tripas corazón. Booker T así lo expuso con certeza días atrás, al recordar el caso de Ultimate Warrior.

«No voy a descartar que WWE vuelva a contratarlo. Sé que todo el mundo que dejó WWE ha vuelto, sin importar los problemas que haya habido. Incluso Ultimate Warrior, no creo que nadie pensara que iba a volver».

► Survivor Series no perderá expectación

Tras varias informaciones desmintiendo aquel reporte del pasado mes vía Haus of Wrestling en el que se aseguraba que CM Punk redebutaría con WWE durante Survivor Series 2023, esta semana, Dave Meltzer confirma tal perspectiva, aunque no descarta un, como él mismo diría, «cambio de planes».

Meltzer, dentro del Wrestling Observer Newsletter, valora tres factores que podrían hacer de CM Punk una Superestrella de WWE una vez más.

«Básicamente, cada rumor que circula por ahí sobre su llegada se nos ha negado. Esto es lucha libre profesional y puede pasar cualquier cosa, pero historias como la de que se presentó ante el consejo directivo no son ciertas. «A las personas que trabajan en el apartado creativo no se les ha dicho nada que involucre a CM Punk y aquellos que normalmente sabrían de esas cosas, incluyendo las grandes sorpresas como la de Cody Rhodes, no saben nada. «No significa que no vaya a llegar, sólo que las historias sobre su llegada no son ciertas. Me dijeron hace algunas semanas que hubo un ‘no’, como las otras veces que ha habido discusiones a través de sus representantes. «Pero como cualquier circunstancia donde haya un ‘no’, podría cambiar. Si creen que necesitan un golpe de efecto, tienen ahí un comodín. Si huelen sangre en AEW, el movimiento de tener a Punk en televisión puede ser su ataque. Si creen que hay una demanda por parte de los fans, podrían darle una oportunidad».

Demanda hay, si tenemos en cuenta los cánticos recientes de «CM Punk!» en los shows de WWE. Sin embargo, hoy día el producto McMahon realmente no necesita al «Best in the World». O dicho de otra manera, lo que podría aportar no compensa lo que podría restar.