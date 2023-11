CM Punk, ¿un nuevo Ultimate Warrior para WWE?

Sobre el tema de CM Punk y su posible regreso a WWE, Booker T está siendo uno de los trabajadores del gigante estadounidense más vocales.

A finales del pasado mes, Booker T trazó un curioso símil.

«No voy a hablar sobre lo de Ring of Honor porque no estuve allí. Solo escuché historias. Sé cómo era en WWE. Vimos cómo era en AEW y con lo de AEW digo, dale un minuto, la suerte, dale un minuto al romance y luego realmente veremos cómo se desarrolla eso en cuanto a cómo los chicos actúan de verdad. Es como un novio abusivo. No va a maltratar a la chica en la primera cita. Es el chico más agradable del mundo. Trae flores, le abre la puerta del coche y todo. Y luego, de repente, pasa por un ataque de celos y pierde los estribos. Eso sucede. Y eso es exactamente lo que pasó con esta historia con Tony. Punk tiene sus maneras. Y muchas veces desde afuera, él quiere que todo esté a su favor. Y lo digo más que nada por lo que he visto […]»