Booker T: «CM Punk es como un novio abusivo»

Booker T dedicó buena parte del episodio más reciente de su pódcast, The Hall of Fame, a hablar sobre CM Punk. Anteriormente, nos hicimos eco de su comentario acerca de que si el Best in the World vuelve a la lucha libre será para unirse a TNA. A continuación, repasamos otras declaraciones también interesantes del WWE Hall of Famer.

► Sí quisiera unirse a Reality of Wrestling

«Yo diría que sí. Ven y sé parte del camino. Eso es lo que diría. Quiero decir, Punk es alguien a quien aún siento que le aporta mucho valor a una de estas empresas, realmente lo creo. Así que no estoy diciendo que TNA sea algo pequeño o nada por el estilo. No creo que se trate del tamaño de la empresa ni nada de eso. Creo que se trata más que nada del legado que Punk quiere dejar en el negocio«.

► Un novio abusivo

«No voy a hablar sobre lo de Ring of Honor porque no estuve allí. Solo escuché historias. Sé cómo era en WWE. Vimos cómo era en AEW y con lo de AEW digo, dale un minuto, la suerte, dale un minuto al romance y luego realmente veremos cómo se desarrolla eso en cuanto a cómo los chicos actúan de verdad. Es como un novio abusivo. No va a maltratar a la chica en la primera cita. Es el chico más agradable del mundo. Trae flores, le abre la puerta del coche y todo. Y luego, de repente, pasa por un ataque de celos y pierde los estribos. Eso sucede. Y eso es exactamente lo que pasó con esta historia con Tony. Punk tiene sus maneras. Y muchas veces desde afuera, él quiere que todo esté a su favor. Y lo digo más que nada por lo que he visto […]».

► Las nuevas generaciones

«Con estos chicos jóvenes de hoy en día, sienten que están dirigiendo la nave. Es de ellos. Estos Young Bucks, Kenny Omega. Y lo digo en serio. Quiero decir, así es como es esta joven generación, ¿cómo los llamas? Generación Z, ¿verdad? Z, sí. Gen Zers. Sí, eso es de lo que estoy hablando. Es su mundo. ¿Me entiendes? Así que para mí, esa es una situación que debes abordar con mucho cuidado. Debes abordarla desde una perspectiva en la que te acerques de la manera correcta, de lo contrario podría explotarte en la cara. Y obviamente, eso es lo que pasó.»