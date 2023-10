Mark Henry: «AEW ha tenido más éxitos que fracasos»

Hasta ahora, AEW ha sido un triunfo. No sabemos qué pasará mañana, dentro de una semana, de un año, de una década. Pero hoy es indudable que es un éxito. ¿Cómo no calificarlo de esta manera si en solo cuatro años se han convertido en la segunda empresa más grande de Estados Unidos y han marcado récords como el del evento con mayor asistencia de todos los tiempos? Obviamente, esto sería mucho más impactante si hubiera sido una pequeña promoción independiente que nace de la nada, con luchadores y demás personal no reconocidos en todo el mundo… Aún así, tantas cosas podrían haber salido mal… Y tantas lo han hecho… Pero, al final, han sido más las victorias que las derrotas.

► AEW: más éxitos que fracasos

Así lo señala Mark Henry en su reciente aparición en el pódcast A to Z:

«Creo que AEW, al ser una empresa más joven, ha perdido oportunidades en algunas áreas, pero ha tenido mucho más éxito que fracasos. Quiero decir, mucho más. Darby Allin es uno de mis luchadores favoritos en el mundo. Están haciendo lo correcto al traer a Nick Wayne y permitirle desarrollarse con el tiempo. La división de mujeres está comenzando a recuperar fuerza.

«Hace un año y medio tuvieron un gran impulso y ahora está comenzando a ganar fuerza de nuevo, ya que todos están saludables, gracias a Dios. Observar el desarrollo de los nuevos programas y ver el renacimiento de ROH y la incorporación de ‘Collision’ es emocionante.»

Y veremos cómo siguen triunfando y cómo siguen fracansando en los próximos tiempos. Una derrota importante podría estar a solo dos meses de distancia: la salida de MJF. Perder a su actual Campeón Mundial, uno de los jóvenes más talentosos del negocio, sería fatal para AEW.

Oh and by the way, LETS GOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/SFJDCQMkoT — Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) October 30, 2023