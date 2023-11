CM Punk niega un regreso a la WWE

Mientras esperamos el futuro de CM Punk en la industria luchística y los rumores y referencias hacia un posible regreso de este a la WWE en Survivor Series de este año, este sigue como si la cosa no es con él. Después de que Eric Bischoff dijera que WWE no lo necesita, de que Eddie Kingston comentara que ojalá siguiera en AEW, de que Booker T adelantara que TNA es donde volverá si es que lo hace, The Best in the World actuó este fin de semana como comentarista en un evento de Cage Fury e hizo referencias tanto a WWE como a TNA.

► Siguen los rumores sobre CM Punk y WWE

AEW despidió a CM Punk y desde entonces no ha estado en ninguna otra empresa de lucha libre profesional, aunque eso no ha impedido que los rumores sigan operando a tiempo completo, mientras que los fanáticos todavía creen que están viendo referencias de él en la televisión de la WWE, aunque The Best in the World también fue visto detrás del escenario en las recientes grabaciones televisivas de Impact Wrestling.

Durante el podcast Backstage Report que se transmite por Fightful Select, Sean Ross Sapp señaló que CM Punk ha negado en privado cualquier conversación de la WWE con personas cercanas a él. Esto incluye también la rumoreada reunión con los miembros de la junta directiva y a una posible aparición de Survivor Series en la ciudad de Chicago.

«Puedo decirles que CM Punk les ha dicho a sus amigos, a sus amigos cercanos, ‘no, eso no es exacto’. No hay ninguna reunión de la junta planeada, ni una aparición programada para Survivor Series«.

Aunque muchos creen que WWE mantendría en secreto cualquier conversación con CM Punk, ese no es el caso según la referida fuente, dado que hay suficientes personas, incluido el propio Punk, que niegan que vaya a regresar, por lo que eso debería ayudar a aclarar las cosas y apagar los rumores.