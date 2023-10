WWE no necesita a CM Punk según Eric Bischoff

Si WWE termina fichando a CM Punk de nuevo no es porque lo necesiten ni tampoco para que no se convierta en competencia -en AEW no lo era y en cualquier otra empresa, como TNA, mucho menos- sino porque consideran que puede ser beneficioso, como cualquier otra contratación. Obviamente, más que muchos, más que los atletas universitarios o luchadores independientes no conocidos entre el gran público. Pero no porque lo necesiten, enfocándonos en esta cuestión, eso podemos tenerlo claro todos, y así lo manifiesta Eric Bischoff en 83 Weeks.

15 years ago today: CM Punk & Kofi Kingston defeated Cody Rhodes & Ted DiBiase Jr. to win the World Tag Team Championships.#WWE #WWERAW pic.twitter.com/nbEzHcFafc — Best of CM Punk (@BestOfCMPunk) October 27, 2023

► WWE no necesita a CM Punk

«Suspendería esto hasta el Royal Rumble. No es como si la WWE tuviera problemas para obtener grandes reacciones. Si lo hubieran tenido, si fuera hace año y medio, diría: ‘Sí, podría ser una buena idea’. O lo haría si estuviera en posición de hacerlo. Pero no ahora. La WWE tiene mucho impulso y la audiencia está completamente detrás de ellos. Simplemente no puedo imaginar… No creo que suceda, pero para alimentar la discusión, si Punk regresara a la WWE, sin importar dónde lo hiciera, obtendría una reacción masiva. Para una empresa que no lo necesita desesperadamente en este momento, no lo desperdiciaría. Lo haría donde tuviera el mayor impacto. En mi opinión, y creo que en la opinión de la audiencia, el formato del Royal Rumble se presta para una oportunidad como esa, y tiene mucho más sentido. Pero esa es solo mi opinión».

10 years ago today: CM Punk defeated Ryback & Paul Heyman in a Two On One Handicap Hell In A Cell match.#WWE #WWEHellInACell pic.twitter.com/FFxA4jHWsl — Best of CM Punk (@BestOfCMPunk) October 27, 2023

«No estoy seguro. Mira, no estoy 100% convencido porque todo se trata de negocios, y la WWE históricamente ha sido capaz y ha estado dispuesta a superar problemas, personales o de otro tipo. Me viene a la mente Warrior. Me viene a la mente Eric Bischoff. Ha habido muchos casos en los que nadie hubiera imaginado que ciertas personas volverían a un ring de la WWE, solo para sorprendernos. No digo que esté 100% seguro, pero mi instinto me dice que no. Principalmente porque simplemente no lo necesitan. ¿Dónde están los huecos en la lista de la WWE en este momento? ¿Dónde están los huecos en el producto? Nos estamos preparando para la época más candente del año. Esto es la versión de la lucha libre de la Super Bowl que se avecina en el próximo mes o dos, preparándonos para ello. No veo la necesidad en este momento. Su negocio de eventos en vivo está en auge. Están llenando arenas de 10, 11 o 12 mil asientos para SmackDown y Raw. El merchandise se vende como pan caliente. Simplemente no hay huecos en su juego en este momento. No será así para siempre. Todo sube y baja. Espero que así sea, pero eso sería raro. Tal vez en el futuro lo vea, pero ciertamente no lo veo sucediendo pronto».