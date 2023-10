NXT está celebrando el especial Halloween Havoc 2023 con Shotzi como anfitriona con Scarlett, aprovechando ambas para promocionar su serie ‘Chamber of Horrors’. Esta noche, el mismo terminará con un segundo capítulo en el que pasará lo siguiente:

CAMPEONATO NXT

Ilja Dragunov (c) vs. Carmelo Hayes

CAMPEONATO DE NORTEAMÉRICA

Dominik Mysterio (c) vs. Nathan Frazer

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE

Chelsea Green y Piper Niven (c) vs. Chase U (Thea Hail y Jacy Jayne)

NXT WOMENS BREAKOUT TOURNAMENT – FINAL

Kelani James vs. Lola Vice

MESAS, ESCALERAS Y SUSTOS

The Creed Brothers (Julius Creed y Brutus Creed) vs. Angel Garza y Humberto Carrillo

Robert Stone vs. Bron Breakker

Tiffany Stratton vs. Fallon Henley

Pero antes de que el programa de inicio vamos a conocer algunos detalles sobre el papel de la exluchadora de la misma marca amarilla que ahora se desenvuelve en el elenco principal, como cuándo supo que iba a ser la anfitriona del especial, algo de lo cual estuvo hablando recientemente con Graham GSM Matthews.

«En realidad, me enteré de que iba a ser la presentadora de este año cuando me presenté en NXT hace un par de semanas. Fue algo similar a lo que sucedió el año pasado. Ya tenía algunos disfraces preparados y estaba lista.»

O de su intención de superar a Elvira, de WCW:

«Me duele decirlo, pero sí, lo espero. Estoy en una especie de competencia, una competencia conmigo misma, contra Elvira porque ella es como mi modelo a seguir. Ella ha sido parte de tres Halloween Havocs en la época de WCW, y quiero superarla. Solo necesito uno más. Con uno más, estaré muy feliz.»

In the early-90’s, WCW hired Elvira to work on the Halloween Havoc TV commercials. Some of the best-produced ad content WCW ever put out.

Here are a few of the commercials she did for 1990-1991, including co-star Sid Vicious. pic.twitter.com/kj2rVhQ7TY

— WCW Deep Cuts – Unofficial Tribute Account (@WCWCuts) October 30, 2023