Seth Rollins: «¿Bajar el ritmo? Me estoy divirtiendo»

El día de hoy un servidor se encontró entre los Shorts de YouTube un video de cuando Seth Rollins se volvió contra los fanáticos en 2019 acusando a estos de que nunca estaban contentos con sus logros, como vencer dos veces a Brock Lesnar por el Campeonato Universal, criticándolos por nunca estar satisfechos con que él diera su vida para entretenerlos como Superestrella. De aquella manera fue cómo nació The Messiah, que tiempo después se convertiría en The Visionary. Cuatro años después, el ahora Campeón Mundial de Peso Completo sigue dando todo de sí mismo. Y no tiene previsto bajar el ritmo.

► Seth Rollins, con el pie en el acelerador

Por ello le preguntaron recientemente en Mythical Kitchen’s Last Meals. Sería totalmente comprensible que Rollins desapareciera unas semanas de la programación, incluso como campeón, que no tuviera tantos combates, en Premium Live Events, shows semanales y eventos no televisados, sin trabajar a través de las lesiones… Pero no, él sigue haciendo todo esto cuando es una estrella totalmente consolidada, un futuro miembro del Salón de la Fama, cuando lo ha hecho todo: campeonatos, historia, momentos inolvidables…

«No tengo intención de detenerme en un futuro cercano. Como mencioné, estoy en un buen momento en mi carrera, el negocio está en auge y me divierto mucho, así que no veo que vaya a parar pronto, por lo menos en el futuro cercano.»

Y lo siguiente de Seth Rollins será exponer el Campeonato Mundial de Peso Completo ante Drew McIntyre en Crown Jewel 2023 el sábado próximo. The Scottish Warrior está dispuesto a hacer lo que sea para volver a ser el número uno. De hecho, está en medio, o eso parece, de un cambio a heel, así que veremos qué hace realmente para conseguir ese objetivo en Arabia Saudí. Y qué hace como respuesta Seth Rollins para seguir reinando.