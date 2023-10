Batista, The Rock, John Cena o Hulk Hogan son algunos de los luchadores que pasaron a ser actores más exitosos. Si nos atenemos al aspecto monetario y de popularidad, ¿quién puede decir que La Roca no es el número uno? Es una absoluta locura que en tan pocos años se convirtiera en uno de los más grandes de la historia de WWE así como también uno de los mejor pagados y reconocidos de Hollywood.

En cambio, ahora hablamos de calidad actoral, lo cual queda a opinión de cada uno, pues no existe una manera de medir esto, en todo caso por la calidad de los personajes a los que han dado vida, aunque esto depende de muchos más elementos, por no hablar de que el cine es un arte y no una ciencia.

► El mejor luchador-actor según Jericho

De todas maneras, siempre es interesante conocer lo que piensa alguien tan grande como Chris Jericho y en esta ocasión conocemos su punto de vista sobre la cuestión planteada, cuál de estos luchadores-actores es mejor actuando. Por ello le preguntaron recientemente a The Ocho en First We Feast’s Truth or Dab y su respuesta fue la siguiente:

«Diría que el mejor actor de todos es Bautista. Creo que su trabajo y su diversidad, basándome en lo que he visto, lo convierten en el mejor actor de verdad. Luego pondría a Dwayne Johnson, Cena y Hulk Hogan después de eso. Aunque ‘Santa with Muscles’, chef’s kiss».

Unos días atrás confirmamos la unión de Batista a la película animada ‘The Boy and The Heron’, cuyo título en español es ‘El niño y la garza’. El exluchador de WWE será uno de los actores de voz que doble los diálogos, originalmente en japonés, al inglés, dando vida al personaje The Parakeet King. No es un film menor pues hablamos de que el director es la leyenda viviente de la animación Hayao Miyazaki mientras que el estudio responsable es el legendario Studio Ghibli.