Batista se une a la película ‘The Boy and The Heron’

Si un día Batista estuvo totalmente enfocado en la lucha libre profesional, en la actualidad lo está en la industria cinematográfica. En 2023 estrenó películas tan grandes como ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’ o ‘Llaman a la puerta’. Y si miramos al futuro, vemos que tiene una buena cantidad de proyectos en marcha, entre los cuales destaca la secuela de ‘Dune’. Ahora miramos entre medias, porque si bien no se ha estrenado en cines, sí que está pasando por festivales.

De vuelta a los videojuegos: Con Batista, Mortal Kombat 1 presenta su tráiler.

Embed from Getty Images

► Batista, en ‘The Boy and The Heron’

Hablamos de una de sus nuevas producciones, ‘The Boy and The Heron’, cuyo título en español es ‘El niño y la garza’. Según informan desde Variety, el exluchador de WWE será uno de los actores de voz que doble los diálogos, originalmente en japonés, al inglés, dando vida al personaje The Parakeet King. No es un film menor pues hablamos de que el director es la leyenda viviente de la animación Hayao Miyazaki mientras que el estudio responsable es el legendario Studio Ghibli.

La premisa y el tráiler los vemos a continuación:

Mahito, un joven de 12 años, lucha por asentarse en una nueva ciudad tras la muerte de su madre. Sin embargo, cuando una garza parlante informa a Mahito de que su madre sigue viva, entra en una torre abandonada en su busca, lo que le lleva a otro mundo.

No es la primera ocasión en que The Animal pone su voz como actor. Lo hizo también en la serie de 2022 ‘Niña del demonio’ y en la de 2014–2016 ‘TripTank’. Además, tenía bastante experiencia en este sentido debido a su carrera en WWE, desde el videjuego de 2003 ‘WrestleMania XIX’. Veremos qué éxito tiene esta nueva película y si se convierte en un nuevo triunfo de la ahora estrella de Hollywood.