Shotzi habla de la llegada de Jade Cargill a WWE

Jade Cargill es el nuevo fichaje de WWE y no están faltando las Superestrellas que compartas sus sensaciones por la gran noticia. Por ejemplo, últimamente, Road Dogg, vicepresidente de eventos en vivo de la empresa, comentaba:

«Me encanta lo que han hecho con ella hasta ahora y ni siquiera ha hecho nada. La están tratando como si fuera una atracción, como si fuera una adquisición, lo cual lo es. Así que me encanta».

Ahora conocemos lo que piensa Shotzi, que probablemente estará trabajando mucho más de cerca con la exAEW. Y la guerrera comparte su punto de vista en una reciente entrevista con nuestros compañeros de WrestlingNewsCo.

«Sí, la conocí cuando estuvo en SmackDown hace unas semanas. Fue súper agradable, muy amable, y se integró completamente en el vestuario de inmediato. Así que es bueno tenerla. Creo que lo hará genial donde sea que vaya, ya sea pasando algún tiempo en NXT o en Raw con las chicas grandes, o viniendo a pasar el rato conmigo en SmackDown. Lo haría genial».

WWE's newest Superstar @Jade_Cargill arrives at NXT and meets with @ShawnMichaels. #WWENXT pic.twitter.com/qGQqCtqvui

— WWE NXT (@WWENXT) October 12, 2023