El consejo de Dave Meltzer a Tony Khan para el retiro de Sting

En esta última semana, los fanáticos de Sting hacen sus quinielas acerca de cómo será el último combate de su ídolo, luego de anunciar que Revolution 2024 lo verá retirarse. Y casi todos coinciden en señalar que tamaña figura debe despedirse con una lucha individual, rechazando un nuevo choque por equipos.

El punto, sin embargo, que no ven o no quieren ver, es que Sting, a estas alturas, ya no tiene nada que demostrar. WWE, especialmente, ha instalado en las mentes de muchos aficionados que todo luchador notorio debe irse de la manera más grande posible, cual apoteósico clímax de su carrera. Y tal vez tales expectativas sean engañosas para el caso de Sting.

Como ya recordé, el año pasado «The Icon» sugirió que estaría acompañado una vez llegara el momento de su jubilación.

«Sé que Darby [Allin] seguramente será parte de ello. No tendré un combate individual en este momento. Darby [Allin] estará conmigo y yo estaré con él y podremos agregar más. En lo que a mí respecta. Pero tengo algunas personas en mente y la verdad es que quiero decirlo ahora».

► El «Final Bye-Bye de Sting

Dave Meltzer, quien ha visto bastantes retiros a lo largo de su dilatada trayectoria, parece no comulgar con dicha filosofía de WWE.

Ante los micrófonos de reciente edición del podcast McGuire On Wrestling, Meltzer revela cierto consejo que quiso dar a Tony Khan sobre un futuro canto de cisne de Sting, poco después de que The Great Muta hiciese lo propio precisamente con el ex Campeón Mundial de Peso Completo WCW y Darby Allin como compañeros.

«No recuerdo si hablé con Tony Khan o le envié un mensaje, pero contacté con Tony Khan tras aquella última lucha que tuvo Muta en NOAH y le dije: ‘Este es tu modelo a seguir’. Sabes lo que quiero decir. Cuando llegue el momento de Sting, saca ideas de ahí, porque NOAH hizo un trabajo fenomenal».

Muta, coetáneo de Sting, tampoco tenía ya nada que demostrar, y optó por un combate alejado de lo pretencioso. Veremos si el «Stinger» y AEW guardan las mismas intenciones de cara a Revolution 2024.