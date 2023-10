WWE contempla realizar Backlash 2024 en Francia

Era cuestión de tiempo para que WWE celebrara un evento de envergadura sobre Alemania. Las ventas de boletos de sus últimas giras allí, la vinculación que wXw sigue guardando con WWE Network/Peacock y los buenos datos de audiencia televisiva que McMahonlandia genera por aquel país han hecho que finalmente se decidan.

Como recogimos esta mañana, Bash In Berlin es el nombre del «premium live event» que WWE tiene previsto presentar en la capital del país teutón el próximo 31 de agosto.

Nunca antes la promotora había producido un gran show al amparo de tal territorio (primero de estas características desde WCW Millennium Final), y tal movimiento llega, nada casual, tras conocerse que AEW volverá a Londres seis días antes.

Y hoy, 25 de octubre de 2023, no sólo es un buen día para los seguidores germanos de WWE. Sin salir del viejo continente, también para los aficionados franceses de la compañía.

Según Fightful, Backlash 2024 tiene muchas opciones de celebrarse en París, y aunque el nombre de la cita no es algo decidido, sí que parece bastante firme la idea de ofrecer un «premium live event» desde la ciudad de la luz.

Caso similar al de Alemania, la acogida taquillera y el hecho de que WWE goce de presencia televisiva en Francia suponen factores clave. Eso sí, actualmente dicha nación carece de una escena tan puntera, aunque merecen destacarse las promotoras RIXE Catch y Association Biterroise de Catch.

Tras la exitosa gira de WWE por Francia la pasada primavera, y ante el entusiasmo del respetable parisino, Bayley lanzó esta propuesta a sus empleadores.

PLE or TV in Paris please https://t.co/KQztVgZnSv