Jeff Jarrett invita a los luchadores de AEW a que pongan a prueba sus dientes después de haberse sometido a una cirugía. La verdad es que no debería decirlo demasiado alto pues hay muchos All Elite que le tienen ganas. Tanto él como sus amigos (Jay Lethal, Sonjay Dutt, Satnam Singh y su esposa, Karen Jarrett) se han convertido en uno de los elementos más odiados de la programación actual de la empresa.

► Jeff Jarrett, sometido a cirugía dental

«Me desperté ayer por la mañana, y esto me había estado molestando durante el fin de semana, pero tenía un molar muy, muy en la parte posterior que necesitaba ser extraído. Nunca he tenido una caries en mi vida, así que siempre he tenido suerte en ese aspecto. Simplemente era necesario quitar ese diente. Me pusieron un implante. Hablamos de la posibilidad de hacer un tratamiento de conducto y otras opciones.

«El dentista me preguntó: ‘¿Cuál es tu agenda para esta semana?’ Yo le respondí: ‘Oh, vuelo a Portland, Oregón, mañana’. Él dijo: ‘Está bien, ¿y cuando regreses de eso?’ Yo le dije: ‘Oh, no estoy seguro acerca de este fin de semana. Es muy posible que vaya a Oakland, pero no estoy completamente seguro’. Él preguntó: ‘¿Y la próxima semana?’ Yo le dije: ‘Oh, estaré en Ontario y Los Ángeles’. Como nos conocemos bien, él me preguntó: ‘Entonces, no tienes realmente nada programado en el futuro cercano, ¿verdad?’ Yo asentí y le dije: ‘Adelante, hagámoslo. Simplemente quítamelo’, y él me preguntó: ‘¿Estás listo para ello?’ Yo le respondí: ‘Hagámoslo todo de una vez'», comentó Double J en su podcast My World.

«Espero que lo hagan (ponerlo a prueba), porque hay una cosa que el último Forajido no tiene y eso es una mandíbula de cristal. Así que que intenten su mejor golpe.»