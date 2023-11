Como confirmamos unas semanas atrás en SÚPER LUCHAS, el próximo 17 de noviembre Chris Hero luchará de nuevo después de tres años enfrentando a Timothy Thatcher en el evento Whiplash de la promoción independiente WCPW. Hay que remontarse al 7 de marzo de 2020 para hablar de su última visita a las cuerdas, cuando compitió dentro de una batalla campal para determinar retador al Campeonato NXT UK, en el episodio de la extinta marca emitido el 2 de abril de dicho año.

It’s been 3 1/2 years since I’ve stepped in the ring & heard that bell ring. Friday, November 17th, San Francisco, West Coast Pro, MY HOME… Timothy Thatcher gets his bell rung. Here he comes. pic.twitter.com/iN8AWCP6mc — Chris Hero (Is Back) (@ChrisHero) October 17, 2023

► El regreso de Chris Hero

Antes, durante una reciente entrevista en Masked Man Show, el veterano estuvo ahondando en esta vuelta a los cuadriláteros. Primero, explicando su decisión de volver después de tanto tiempo ausente.

«Nunca sentí que no iba a tener otro combate. En ningún momento pensé, ‘Bueno, ya terminé’. Es por eso que me irrité un poco cuando la gente decía, ‘Sí, se retiró’. Solo vayan a mi Twitter y vean lo que estoy haciendo, o escuchen una de estas entrevistas donde todos me preguntan lo mismo».

“Speedball” Mike Bailey vs Chris Hero PWG Threemendous 4 2015 pic.twitter.com/3I2Uc9Q03y — Based World (@BasedWorld690) November 12, 2023

Luego, apuntando que durante la pandemia del covid-19 no quiso continuar luchando para cuidar su salud.

«Recibí algunas ofertas. No eran malas ofertas, pero no quería aceptar algo sobre lo que diría ‘sí’ simplemente. Quería algo en lo que diría, ‘¡Demonios, sí. Por supuesto!’. Tenía que estar realmente enamorado de la idea, y simplemente no lo sentía. No se me presentó nada donde pensara, ‘Tenía que hacer esto’. Recibía oportunidades que eran bastante buenas, pero era a corto plazo. Había estado fuera. Necesitaba poner mi cuerpo en forma de nuevo, mi mente en forma de nuevo, y entender el panorama de la lucha independiente; quién estaba haciendo qué, dónde encajaría yo. Me llevó un tiempo».

«Mi camino aquí comenzó trabajando detrás del escenario en Ring of Honor antes del receso y fueron comprados. Hice unos cinco meses o algo así de esas grabaciones trabajando detrás de escena, familiarizándome de nuevo con el talento, aprendiendo cosas desde el otro lado del telón. Había un grupo con el que tenía vínculos en Pittsburgh, IWC; hice una firma de autógrafos y un seminario. Pensé, ‘¿Qué tal si redacto los formatos para el show, tenemos una reunión de producción por teléfono, me reúno con cada lucha y hablo con ellos?’, y trabajé en desarrollar sus shows».

Chris Hero

vs

Kenny Omega ROH Survival Of The Fittest (2009) pic.twitter.com/XDDbpfKL72 — Pencil Neck Geek (@ineed2pi) September 30, 2023

También comenta acerca de su rol como productor en ICW y West Coast Pro Wrestling:

«Hice lo mismo con la West Coast el año pasado. Vine para una firma de autógrafos y un seminario, y sentí que había algo especial en ello. Acaban de celebrar su quinto aniversario, son una empresa joven. Conocí al dueño, Scott Bregante, y nos mantuvimos en contacto. Presenté lo mismo, ‘Puedo trabajar con estos chicos’. Cuando eres un luchador mayor y vas a estos shows, la gente te dice, ‘¿Viste eso? ¿Puedes ver eso?’. Puedo profundizar, podemos ver una lucha de diez minutos y podemos pasar una hora hablando de ello, pero eso no es lo que todos quieren. A veces, solo quieren una o dos cosas. Para que realmente pueda hundir mis garras, tengo que estar allí consistentemente, conseguir el número de alguien y mantenerme en contacto con el tiempo y construir relaciones.

«Le presenté esto, y él pensó, ‘No creo que necesitemos eso en este momento’. Seis meses después, volvió, ‘Estoy interesado, veamos lo que puedes hacer’. Scott me permitió entrar, me llevó a un espectáculo solo para mirar y pasar el rato, y hablaríamos de cosas, pero estaba demasiado emocionado en ese evento. Simplemente agarré el micrófono. ‘Voy a ser el creador de luchas’. Un papel en pantalla para prestar mi credibilidad, no es que no la tengan, pero para facilitar las luchas, y luego detrás de escena, yo decía, ‘Aquí está tu tiempo, aquí está el orden’, pasando por ensayos«.

A match between United States Champion Cesaro (Claudio Castignoli) and WWE Champion CM Punk turns into a tag team match, CM Punk & NXT Champion Seth Rollins vs. Cesaro & Kassius Ohno (Chris Hero). (23.08.2012). #WWE #WWENXT pic.twitter.com/Ej5Mml4tQJ — Best of CM Punk (@BestOfCMPunk) September 27, 2023

Y para terminar:

«Finalmente, lo que surgió fue, ‘Quiero volver al ring, ¿cómo podemos hacerlo, cómo podemos hacer que la gente se preocupe por ello?‘ Mi miedo, todo este tiempo que he estado fuera, es que vuelva y simplemente esté de vuelta. Quiero que sea especial y quiero que sea un momento. El ciclo de la lucha gira tan rápidamente ahora, y no quería ser atropellado por ese ciclo. Quería dejar una huella. Fue muy especial para mí y algo a lo que dije ‘¡Demonios, sí!'».