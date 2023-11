Resultados PROGRESS Chapter 159: Wonderbrawl

Habitualmente, el sentido de una revancha en lucha libre es ofrecer redención al competidor que pierde la primera contienda. Podría pensarse pues que Kid Lykos conseguirá redimirse de su derrota en PROGRESS Chapter 157: Hungry Like The Wolf el próximo día 26, cuando se mida de nuevo con Spike Trivet por el magno cetro de la promotora británica en Chapter 160: Vendetta.

Y durante Chapter 159: Wonderbrawl, PROGRESS sugirió tal escenario. Si antes de aquella derrota en Chapter 157, Lykos consiguió poner de espaldas planas a Trivet en Chapter 156 bajo choque de tercias, este pasado domingo fue el «Ultimate ShitWolf» quien recibió la cuenta de tres vía «Sovereign Lord», igualmente bajo choque de tercias. ¿Cabe pensar en un desenlace distinto para Lykos?

Wonderbrawl, por otra parte, supuso el alejamiento de Lana Austin de la órbita del Campeonato Mundial Femenil PROGRESS, al caer ante Rhio en duelo titular. Austin vio así finalizada una etapa muy plausible, donde se situó como una de las mejores rudas con las que cuenta la escena «british».

Evento puente hacia Vendetta, estableciendo varios combates que veremos en dicha velada, Wonderbrawl albergó la implicación competitiva especial de Matthew Rehwoldt. Impact Wrestling, pues tuvo presencia allí, y por partida doble, pues Leon Slater también compitió.

Celebrado desde el 02 Ritz de Manchester (Inglaterra), PROGRESS Chapter 159: Wonderbrawl dejó los siguientes resultados.

😫 Is Kid Lykos about to lose his mask at VENDETTA in just 2 weeks time?#PROGRESSWrestling #WONDERBRAWL pic.twitter.com/q9WjIlLMBf