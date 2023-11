Mike Chioda, uno de los réferis más importantes de la historia de WWE, recuerda algunas historias de sus muchos años en la compañía durante su reciente entrevista con Chris Van Vliet, la cual dividiremos en dos en SÚPER LUCHAS. En la primera parte, atendemos al choque de The Rock con Hulk Hogan en WrestleMania 18, así como al de Kurt Angle con Shane McMahon en King of the Ring.

► The Rock vs. Hulk Hogan en WrestleMania 18

«Un árbitro no debería estar en el negocio para sí mismo (habla del cara a cara de los dos iconos en el ring). Tienes que enfocarte en tus habilidades. Si pusiera mi trasero y mi cara aí con ellos, no sería correcto. Tienes que darles ese momento. Para ser honesto, me quedé congelado porque estaba alucinado con el combate, con la reacción de la gente.

«Nadie esperaba esa reacción. Ya sea Pat Patterson, Michael Hayes, Vince, todos, no esperaban esa reacción. Estoy seguro de que cuando la vieron cambiaron a Hogan de villano a héroe. Seguro que pensaron: ‘Mi*rda, deberíamos haber puesto esta lucha de última’«.

► Su primer gran combate

«Una de mis primeras grandes luchas fue Razor Ramon contra 123 Kid, en el Manhattan Center. No tenía mucha experiencia. Había una gran atmósfera de lucha libre. La multitud de Nueva York, increíble. Y Razor tuvo que hacer el trabajo para 123 Kid, ¿sabes? Así que X-Pac en ese momento, 123 Kid, por supuesto. Y recuerdo que Razor me llamó, me dijo: ‘Coyote, ¿tienes esta lucha, verdad?’ Yo le dije: ‘Sí, Raz, ya sabes’, y él me dijo: ‘Hermano, sé que debes mirar las cuentas y cosas así. Pero quiero la cuenta de uno, dos, tres más rápida sin que parezca obvio. Pero quiero la cuenta más rápida, hermano’.

«Yo le dije: ‘Sí, Raz, no hay problema’. Ya sabes, no quieres meterse con Razor Ramon, Shawn Michaels y la Kliq. Le dije: ‘No hay problema, Raz’. Así que estaba nervioso, pensaba: ‘¿Cómo hago esto como 123? Rápido, ¿sabes?’. Así que aceleré mi cadencia en la cuenta, eso seguro. Ya sabes, pero funcionó perfectamente. Pero fue, qué ovación. Qué reacción.»

► Shane McMahon vs. Kurt Angle en King of the Ring

«Nunca lo olvidaré, pensé que podría no tener trabajo al regresar. Hubo varias veces durante esa lucha. Shane tenía mucho que demostrar. Ya sabes, saca adelante esta lucha. Lo logra. Lo coloca en el mapa como luchador, ¿sabes a lo que me refiero? Y puede enfrentarse a los más duros. Y ya sabes, Kurt no lleva mucho tiempo en el negocio en ese momento, realmente. Pero vaya, él aprendió rápido el negocio de la lucha libre profesional. Y es uno de los mejores, ya sabes, y es un tipo duro en ese ring. He tenido muchas luchas con Kurt y es un tipo que no se detiene, que sigue y sigue. Es como una máquina. Así que ya sabes, Shane tenía mucho que demostrar.

«Y llegamos al momento en que atraviesa el vidrio. Y simplemente el vidrio no se rompe. Estaba pensando, ¿estamos en el panel equivocado? Porque había varios paneles y unos se rompían y otros no. Y Vince estaba al fondo diciendo: ‘Dile que no lo intente más’. Todos estaban gritando en Gorilla Position y entonces Vince toma el control y me dicen que le diga a Kurt que no lo intente más. Lo intentó de nuevo y nada, y yo pensaba: ‘Mi*rda’. Pero entonces me di cuenta de que no podía detener nada porque no hubiera sido justo con Shane. Y Shane tenía mucho que demostrar. Y sé que Shane, ya sabes, Shane, él pasará por cualquier cosa. Hará cualquier cosa. Es un tipo duro. Y luego estaba en shock. Vi todo ese vidrio y la cabeza de Shane y esos cotes y todo. Y estaba pensando, ¿era ese el vidrio falso que se suponía que debíamos usar? ¿O es real?«.