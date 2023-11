Logan Paul ya piensa en su primer retador en WWE

Logan Paul se enfrentó a Seth Rollins en WrestleMania 39 en abril de este año, perdiendo su combate. Sin embargo, logró recuperarse y ganar los dos encuentros individuales siguientes en los que compitió, uno de los cuales fue la victoria ante Rey Mysterio para convertirse en el Campeón de los Estados Unidos en el evento Crown Jewel. Sin duda, sus buenas actuaciones lo han convertido en la celebridad que mejor se ha desempeñado en un ring de la WWE y ahora tiene un título para presumirlo.

► Logan Paul disfruta su tiempo como Campeón de los Estados Unidos

El hoy Campeón de los Estados Unidos apareció en el reciente video de YouTube de su hermano Jake Paul, donde afirmó que para defender su título está dispuesto a enfrentarse a cualquiera en el futuro, incluidos Superestrellas como LA Knight, Cody Rhodes y el Campeón Universal Indisputable WWE, Roman Reigns. También afirmó que podría derrotar a The Usos al mismo tiempo.

«Quien lo quiera, quien lo quiera. Si es Roman, si es Cody, si es LA Knight, me importa una mier**, hermano. Me enfrentaré a ambos The Usos a la vez. Me importa un carajo. Toda mi vida he estado solo, menos ahora con Jake y todas las veces antes de eso».

Logan Paul, quien fue visto usando el Campeonato de los Estados Unidos alrededor de su cintura en muchos lugares, también mencionó a la estrella de la WWE Dominik Mysterio en el video, a quien le envió un afectuoso saludo. Curiosamente, Dominik y Logan Paul se han mostrado bastante amables entre sí gracias a su rivalidad con Rey Mysterio.