Las dos luchadoras de NXT que gustan a Zoey Stark

Zoey Stark es una de las luchadoras que más impacto ha causado en WWE después de NXT. Ni falta le hizo ser campeona en el territorio de desarrollo para ser elegida para ascender. Y sin ir más lejos es la retadora al Campeonato Femenil WWE de Rhea Ripley en Survivor Series.

.@ZoeyStarkWWE stands-toe-to-toe with Women’s World Champion @RheaRipley_WWE ahead of their title showdown at #SurvivorSeries: #WarGames.#WWERaw pic.twitter.com/52HtlaUFd6

— WWE (@WWE) November 15, 2023