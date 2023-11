Durante el reciente episodio de WWE SmackDown estuvieron en acción dos equipos que próximamente podrían luchar por el título: The Judgment Day y Pretty Deadly.

Los Campeones Indiscutibles de Parejas defendieron los cinturones ante The Street Profits, que tuvieron sus momentos pero Rhea Ripley acabó siendo clave para la victoria de sus amigos.

Los que fueran Campeones de Parejas NXT vencieron a Butch y Ridge Holland en un combate en el que también hubo polémica pues Holland abandonó a su compañero. El fin de The Brawling Brutes está cerca. A ver qué dice Sheamus cuando vuelva.

► Pretty Deadly avisa al Judgment Day

Mientras, Kit Wilson y Elton Prince se mofaron de la ruptura de dicho equipo así como lanzaron una advertencia a la división y a los monarcas cuando el programa terminó en el siguiente segmento:

KW: «¿Viste lo que pasó allá afuera? ¿Viste? ¿Qué sucedió?»

EP: «Vi un momento agotador, sudoroso allá afuera, ¿acabamos de romper a los Brawling Brutes? ¿Eso es lo que pasó?»

KW: «[Risas] No solo vencemos a los equipos. Los derrotamos, física y mentalmente. Así que esa es una advertencia para cualquier otro equipo en esta lista, en cualquier otra lista. Pretty Deadly va por el oro. Elton, ¿alguna otra palabra?»

EP: «Me quedan dos palabras. ¡Sí, chico!»

Pretty Deadly están en un buen momento, como siempre desde que fueron ascendidos al main roster, como desde que nacieron como dupla en el territorio de desarrollo, así que veremos qué sigue para ellos a continuación.

Al mismo tiempo, será interesante descubrir si Butch y Ridge Holland tienen una rivalidad. La clásica historia de dos compañeros que se separan en malos términos y se buscan las castañas cada uno por su lado. Ambos podrían ser empujados.

Antes de todo, no te pierdas hoy Survivor Series 2023. Estaremos contando todo sobre el evento en SÚPER LUCHAS.