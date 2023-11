Booker T pide otro título femenil para WWE NXT

Lyra Valkyria, la actual Campeona NXT, es la única monarca del territorio de desarrollo de la WWE. Durante el episodio de SmackDown del 23 de junio Ronda Rousey y Shayna Baszler, entonces Campeonas de Parejas del elenco principal, derrotaron a Alba Fyre e Isla Dawn, entonces Campeonas de Parejas de la marca amarilla, para convertirse en las monarcas unificadas, siendo desactivado este segundo título en adelante.

► Otro título femenil para WWE NXT

Por lo que sabemos en SÚPER LUCHAS, WWE no tiene un plan ahora mismo para recuperarlo o para lanzar otro, como uno secundario al estilo del Campeonato Intercontinental o el Campeonato de Estados Unidos. De todas maneras, quizá para que empiecen a pensar en ello, Booker T pone la idea sobre la mesa. El comentarista del programa de los martes comenta lo siguiente en The Hall of Fame with Booker T and Brad Gilmore:

«Creo que es el momento también. Siento que, incluso para NXT, es hora de que NXT tenga otro título, simplemente para darle a todos una parte de la acción, un pedazo de la torta. Pero me encantaría ver eso para las mujeres. En este momento, las mujeres la están rompiendo. NXT, muchas de las mujeres que han dejado NXT y se han mudado al roster principal, van a necesitar un poco más, en cuanto a oportunidades, para que todas tengan un papel en el juego. Tener la oportunidad de llevar oro alrededor de la cintura creo que es algo por lo que todos luchamos en este negocio y queremos ser campeones al menos una vez. Así que sí, estoy de acuerdo».

En estos momentos, NXT está construyendo una nueva división femenil con luchadoras como Lyra Valkyria, Lola Vice, Cora Jade, Gigi Dolin, Roxanne Pérez, Blair Davenport, Thea Hail o Tiffany Stratton.